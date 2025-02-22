Kunci Sukses Black Steel Hancurkan Cosmo JNE 4-1 di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025

Tuan rumah, Black Steel FC Papua, hancurkan Cosmo JNE 4-1 di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Pelatih Black Steel FC, Sergio Lacerda Livramento, pun beberkan kunci kemenangan timnya.

Sergio Lacerda Livramento menegaskan bahwa kemenangan ini adalah buah dari persiapan matang yang telah mereka lakukan sejak jauh-jauh hari. Sebab, timnya memang sudah menantikan laga ini.

"Kami sudah lama menunggu laga ini. Kami tahu Cosmo lebih banyak bertahan dan membiarkan kami mengontrol permainan. Kami harus sabar, mencari celah, dan akhirnya berhasil memanfaatkannya," ujar Sergio, sebagaimana keterangan yang diterima Okezone, Sabtu (22/2/2025).

Sergio mengungkapkan bahwa timnya selalu melakukan analisis mendalam sebelum bertanding. Hal itu dilakukan guna memastikan mereka memiliki strategi yang tepat menghadapi lawan.

"Biasanya, tiga hari sebelum pertandingan, kami melakukan analisis video untuk melihat bagaimana mereka menyerang, bertahan, dan mencetak gol. Itu membantu kami dalam menyusun strategi hari ini," ujar Sergio.

Kunci Sukses

Menurutnya, keseimbangan antara menyerang dan bertahan menjadi kunci utama dalam filosofi permainan Black Steel. Hal ini yang akhirnya mengantar Black Steel meraih kemenangan.

“Kami tidak hanya fokus menyerang, tetapi juga harus bertahan dengan baik. Yang terpenting adalah bagaimana kami bisa mengontrol permainan dengan cara yang sesuai dengan gaya Black Steel," ucap Sergio.