Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di MNCTV! Jadwal Siaran Langsung Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 Pekan Ini: Ada Tiga Radja United vs Moncongbulo FC

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |15:46 WIB
Live di MNCTV! Jadwal Siaran Langsung Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 Pekan Ini: Ada Tiga Radja United vs Moncongbulo FC
Simak jadwal siaran langsung Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 di MNCTV pekan ini (Foto: MNCTV)
A
A
A

MEMASUKI pekan ke-7 Pro Futsal League Indonesia 2025, tim-tim unggulan terus bersaing dan bertekad mencari kemenangan. Fafage Banua masih memimpin klasemen sementara dengan raihan 23 poin, diikuti oleh Unggul FC Malang, Bintang Timur Surabaya, Sadakata United, Blacksteel FC Papua, dan Pangsuma FC Kalbar.

MNCTV menayangkan secara langsung pertandingan big match antara Tiga Radja United Bandung vs Moncongbulo FC Makassar pada Sabtu, 22 Februari 2025, pukul 09.00 WIB digelar di Istora Papua Bangkit, Jayapura.

Moncongbulo FC vs Pendekar United. ig.moncongbulo

Untuk pertandingan lainnya dapat disaksikan Soccer Channel, RCTI+, dan Vision+ menayangkan pertandingan antara fafage Banua vs Unggul FC Malang pada pukul 11.00 WIB, Blacksteel FC Papua vs Cosmo JNE Jakarta pukul 13.00 WIB, Halus FC Jakarta vs Bintang Timur Surabaya pukul 15.00 WIB, Rafhely Futsal Padang vs Pangsuma FC Kalbar pada pukul 17.00 WIB.

Pada pertandingan hari Minggu, 23 Februari 2025 menayangkan pertandingan antara Fafage Banua vs Moncongbulo FC Makassar pada pukul 09.00 WIB, Cosmo JNE Jakarta vs Tiga Radja United Bandung pada pukul 11.00 WIB, Blacksteel FC Papua vs Rafhely Futsal Padang pada pukul 13.00 WIB, Unggul FC Malang vs Bintang Timur Surabaya pada pukul 15.00 WIB, Halus FC Jakarta vs Pangsuma FC Kalbar pada pukul 17.00 WIB.

Saksikan seluruh pertandingan Pro Futsal League 2025 dapat disaksikan di MNCTV, Soccer Channel, RCTI+, dan Vision+.

(Wikanto Arungbudoyo)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159983/ffi_bentuk_operator_liga_profesional_dan_hadirkan_pro_futsal_league_2-Byos_large.jpg
FFI Bentuk Operator Liga Profesional dan Rilis PFL 2 untuk Kembangkan Talenta Futsal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158627/bintang_timur_surabaya_juara_pro_futsal_league_indonesia_2024_2025-vhgf_large.jpeg
Bintang Timur Surabaya Juara Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, Kemenpora RI Siap Gandeng FFI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158579/bintang_timur_surabaya-bFiN_large.jpg
Bintang Timur Surabaya Sabet Gelar Juara 4 Kali Beruntun Pro Futsal League, Kapten Bongkar Kunci Sukses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/51/3158483/bintang_timur_surabaya-m4yY_large.jpg
Hasil Final Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Kalahkan Black Steel, BTS Raih Gelar Keempat Beruntun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/11/1648691/4-pemain-abroad-resmi-perkuat-timnas-indonesia-u22-di-sea-games-2025-yee.webp
4 Pemain Abroad Resmi Perkuat Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/06/06/ange_postecoglou.jpg
Publik Terkejut! Nama Pelatih Ini Jadi Kandidat Pengganti Arne Slot usai Liverpool Dibantai PSV
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement