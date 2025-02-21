MEMASUKI pekan ke-7 Pro Futsal League Indonesia 2025, tim-tim unggulan terus bersaing dan bertekad mencari kemenangan. Fafage Banua masih memimpin klasemen sementara dengan raihan 23 poin, diikuti oleh Unggul FC Malang, Bintang Timur Surabaya, Sadakata United, Blacksteel FC Papua, dan Pangsuma FC Kalbar.
MNCTV menayangkan secara langsung pertandingan big match antara Tiga Radja United Bandung vs Moncongbulo FC Makassar pada Sabtu, 22 Februari 2025, pukul 09.00 WIB digelar di Istora Papua Bangkit, Jayapura.
Untuk pertandingan lainnya dapat disaksikan Soccer Channel, RCTI+, dan Vision+ menayangkan pertandingan antara fafage Banua vs Unggul FC Malang pada pukul 11.00 WIB, Blacksteel FC Papua vs Cosmo JNE Jakarta pukul 13.00 WIB, Halus FC Jakarta vs Bintang Timur Surabaya pukul 15.00 WIB, Rafhely Futsal Padang vs Pangsuma FC Kalbar pada pukul 17.00 WIB.
Pada pertandingan hari Minggu, 23 Februari 2025 menayangkan pertandingan antara Fafage Banua vs Moncongbulo FC Makassar pada pukul 09.00 WIB, Cosmo JNE Jakarta vs Tiga Radja United Bandung pada pukul 11.00 WIB, Blacksteel FC Papua vs Rafhely Futsal Padang pada pukul 13.00 WIB, Unggul FC Malang vs Bintang Timur Surabaya pada pukul 15.00 WIB, Halus FC Jakarta vs Pangsuma FC Kalbar pada pukul 17.00 WIB.
Saksikan seluruh pertandingan Pro Futsal League 2025 dapat disaksikan di MNCTV, Soccer Channel, RCTI+, dan Vision+.
(Wikanto Arungbudoyo)