Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Top Skor Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Pemain Pangsuma FC Memimpin dengan 13 Gol!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |07:56 WIB
Daftar Top Skor Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Pemain Pangsuma FC Memimpin dengan 13 Gol!
Pemain Pangsuma FC, Johnatas Felipe. (Foto: FFI)
A
A
A

DAFTAR top skor Pro Futsal League (PFL) Indonesia 2024-2025 menarik untuk dibahas. Untuk saat ini, pemain Pangsuma FC, Johnatas Felipe tengah memimpin pencetak gol terbanyak tersebut dengan 13 gol yang ia sudah ditorehkannya sejauh ini.

Selain itu, nama pemain andalan Fafage Banua, Evan Soumilena, menempel ketat di posisi kedua dengan 12 gol. Lalu di peringkat ketiga ada duet Andres Dwi Persada Putra dan Wellington Pereira Rodrigues Adao dari Unggul FC sama-sama sudah mencetak 10 gol, membuat tim asal Malang itu menjadi klub dengan pencetak gol terbanyak dalam daftar ini.

Dari daftar tersebut, Evan Soumilena alias Evanmovic menjadi salah satu unggulan. Pemain Fafage Banua ini sudah beberapa kali meraih gelar top skor, termasuk di Liga Futsal Profesional Indonesia 2022-2023 dan Piala AFF Futsal 2023.

Dua nama baru mulai mencuri perhatian musim ini. Wellington Pereira Rodrigues Adao, pemain anyar Unggul FC yang bergabung pada November 2024. Eks pemain Timnas Futsal Brasil ini langsung tampil garang dengan torehan 10 gol.

bintang timur surabaya vs pangsuma fc foto ffi
bintang timur surabaya vs pangsuma fc foto ffi

Gilvan Norberto Ferreira Neto, rekrutan baru Bintang Timur Surabaya (BTS) pada Desember 2024, berposisi sebagai pivot. Ia bergabung dengan status top skor Liga Futsal Brasil (LNF) 2024.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159983/ffi_bentuk_operator_liga_profesional_dan_hadirkan_pro_futsal_league_2-Byos_large.jpg
FFI Bentuk Operator Liga Profesional dan Rilis PFL 2 untuk Kembangkan Talenta Futsal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158627/bintang_timur_surabaya_juara_pro_futsal_league_indonesia_2024_2025-vhgf_large.jpeg
Bintang Timur Surabaya Juara Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, Kemenpora RI Siap Gandeng FFI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158579/bintang_timur_surabaya-bFiN_large.jpg
Bintang Timur Surabaya Sabet Gelar Juara 4 Kali Beruntun Pro Futsal League, Kapten Bongkar Kunci Sukses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/51/3158483/bintang_timur_surabaya-m4yY_large.jpg
Hasil Final Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Kalahkan Black Steel, BTS Raih Gelar Keempat Beruntun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/51/1646639/ajang-gowes-maybank-cycling-series-il-festino-2025-hadirkan-aksi-sosial-hingga-mitigasi-bencana-qdx.webp
Ajang Gowes Maybank Cycling Series Il Festino 2025 Hadirkan Aksi Sosial hingga Mitigasi Bencana
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/timur_kapadze_foto_ig_at_timurkapadze18.jpg
Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Ungkap Filosofi Taktiknya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement