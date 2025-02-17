Daftar Top Skor Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Pemain Pangsuma FC Memimpin dengan 13 Gol!

DAFTAR top skor Pro Futsal League (PFL) Indonesia 2024-2025 menarik untuk dibahas. Untuk saat ini, pemain Pangsuma FC, Johnatas Felipe tengah memimpin pencetak gol terbanyak tersebut dengan 13 gol yang ia sudah ditorehkannya sejauh ini.

Selain itu, nama pemain andalan Fafage Banua, Evan Soumilena, menempel ketat di posisi kedua dengan 12 gol. Lalu di peringkat ketiga ada duet Andres Dwi Persada Putra dan Wellington Pereira Rodrigues Adao dari Unggul FC sama-sama sudah mencetak 10 gol, membuat tim asal Malang itu menjadi klub dengan pencetak gol terbanyak dalam daftar ini.

Dari daftar tersebut, Evan Soumilena alias Evanmovic menjadi salah satu unggulan. Pemain Fafage Banua ini sudah beberapa kali meraih gelar top skor, termasuk di Liga Futsal Profesional Indonesia 2022-2023 dan Piala AFF Futsal 2023.

Dua nama baru mulai mencuri perhatian musim ini. Wellington Pereira Rodrigues Adao, pemain anyar Unggul FC yang bergabung pada November 2024. Eks pemain Timnas Futsal Brasil ini langsung tampil garang dengan torehan 10 gol.

bintang timur surabaya vs pangsuma fc foto ffi

Gilvan Norberto Ferreira Neto, rekrutan baru Bintang Timur Surabaya (BTS) pada Desember 2024, berposisi sebagai pivot. Ia bergabung dengan status top skor Liga Futsal Brasil (LNF) 2024.