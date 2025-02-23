Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Korea Selatan U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Perempatfinal Piala Asia U-20 2025: Taegeuk Warriors Tembus Semifinal via Adu Penalti!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |21:28 WIB
Timnas Korea Selatan U-20 menyisihkan Timnas Uzbekistan U-20 di perempatfinal Piala Asia U-20 2025 (Foto: Instagram/@thekfa)
SHENZHEN – Hasil Timnas Korea Selatan U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di perempatfinal Piala Asia U-20 2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Shenzhen Youth Football, Shenzhen, China, Minggu (23/2/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-3 di waktu normal.

Tiga gol Korea dicetak Shin Min-ha (26’, 56’) dan Kim Tae-won (61’). Sedangkan, Uzbekistan menyamakan via Azilbek Jumaev (18’), Mukhammadali Urinboev (90’), dan Abdugafur Khaydarov (90+4’). Di adu penalti, Taegeuk Warriors menang 3-1.

Timnas Korea Selatan U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 (Foto: Instagram/@thekfa)
Timnas Korea Selatan U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 (Foto: Instagram/@thekfa)

Jalannya Pertandingan

Timnas Korea Selatan U-20 langsung tampil mengerikan di awal babak pertama. Mereka memanfaatkan skema permainan cepat dan umpan langsung untuk membongkar pertahanan Uzbekistan U-20. 

Namun sayang, upaya tersebut tak membuahkan hasil. Pada menit ke-18, Timnas Uzbekistan U-20 yang bermain tenang justru berhasil mencetak gol. 

Adalah Asilbek Jumaev (18') yang sukses meneruskan umpan Daler Tukhsanov. Setelah gol itu, Timnas Korea Selatan U-20 berupaya untuk main lebih efektif. 

Hasilnya manis, Shin Min-Ha (26') sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dalam keadaan sama kuat, kedua tim bermain lebih hati-hati. 

Akan tetapi, tidak ada gol tambahan tercipta hingga pertandingan babak pertama selesai. Timnas Korea Selatan U-20 dan Uzbekistan U-20 imbang 1-1 di babak pertama. 

Memasuki babak kedua, Timnas Korea Selatan U-20 kembali berupaya main agresif. Tak butuh waktu lama, Shin Min-Ha (56') berhasil membawa Korea Selatan U-20 unggul. 

Lima menit berselang, Taegeuk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan U-20- kembali menambah keunggulan. Kali ini, Kim Tae-won (61') menjadi aktor dibalik gol ketiga Timnas Korea Selatan U-20. 

Pada menit-menit akhir pertandingan, Timnas Uzbekistan U-20 meninggikan intensitas serangannya. Mereka akhirnya sukses memperkecil ketertinggalan lewat gol Muhammadali Urinbaev (90'). 

Empat menit berselang, secara dramatis Timnas Uzbekistan U-20 mampi menyamakan kedudukan. Adalah Abdugafur Khaydarov (90+4') yang sukses mencetak gol ketiga untuk Uzbekistan U-20. 

 

