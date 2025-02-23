Hasil Timnas Iran U-20 vs Timnas Jepang U-20 di Perempatfinal Piala Asia U-20 2025: Samurai Biru Muda Lolos via Adu Penalti

SHENZHEN – Hasil Timnas Iran U-20 vs Timnas Jepang U-20 di Perempatfinal Piala Asia U-20 2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Shenzhen Youth Football, Shenzhen, China, Minggu (23/2/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-1 di waktu normal.

Reza Ghandipour (5’) membawa Iran unggul duluan sebelum Kosei Ogura (30’) menyamakan skor. Setelah bermain 1-1 selama 120 menit, Jepang akhirnya menang 4-3 di babak adu penalti.

Jalannya Pertandingan

Timnas Iran U-20 mencoba mengontrol permainan sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim besutan Hossein Abdi itu mengandalkan Mobin Dehghan dan Mahan Sadeghi sebagai motor serangan.

Hasilnya manis, pada menit kelima, Timnas Iran U-20 sukses mencuri keunggulan. Adalah Reza Ghandipour (5’) yang sukses mencatatkan namanya di papan skor, Timnas Iran U-20 unggul 1-0.

Setelah gol itu, Timnas Jepang U-20 merespons dengan serangan beruntun ke pertahanan Iran U-20. Mereka sempat kewalahan, namun akhirnya berhasil memecah kebuntuan lewat Kosei Ogura (30’).

Ogura sukses meneruskan umpan matang yang dikirim oleh Rei Umeki, kedudukan sementara menjadi sama kuat 1-1. Usai gol tersebut, kedua tim yang menampilkan permainan jual beli serangan tak mampu mencetak gol tambahan.

Pada akhirnya, babak pertama selesai dengan kedudukan sama kuat antara kedua tim 1-1. Memasuki babak kedua, Timnas Jepang U-20 mencoba menguasai permainan sejak awal laga.

Kosei Ogura dan kolega mengandalkan umpan pendek dan serangan cepat untuk mengejutkan Iran U-20. Namun sayang, upaya tersebut masih belum membuahkan hasil hingga laga memasuki menit ke-70.

Pada menit-menit akhir pertandingan, Timnas Iran U-20 beberapa kali menciptakan peluang. Akan tetapi, lagi-lagi serangan Team Melli -julukan Timnas Iran U-20- tak membuahkan hasil.

Akhirnya, pertandingan selesai dengan skor imbang 1-1 di waktu normal. Kedua tim harus melanjutkan pertandingan ke babak perpanjangan waktu. Setelah rehat sejenak, intensitas permainan kembali meninggi.