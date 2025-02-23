Alex Pastoor Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20 Gantikan Indra Sjafri yang Resmi Dipecat?

ALEX Pastoor menjadi pelatih Timnas Indonesia U-20 menggantikan Indra Sjafri yang resmi dipecat? Indra Sjafri resmi dipecat dari jabatan pelatih Timnas Indonesia U-20 pada Minggu (23/2/2025) sore WIB.

Indra Sjafri dipecat PSSI karena gagal total saat menangani Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025. Dibilang gagal total karena skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- tak bisa menang dalam tiga laga yang dijalani (satu imbang dan dua kalah).

1. Alex Pastoor Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20?

Lantas, siapa yang akan menjadi pelatih Timnas Indonesia U-20 selanjutnya? Jika ingin ada komunikasi yang baik antara tim kepelatihan Timnas Indonesia senior, U-23 dan U-20, tak ada salahnya memercayakan salah satu dari asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia senior.

Saat ini ada tiga asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia senior. Sebut saja Gerald Vanenburg, Denny Landzaat dan Alex Pastoor.

Sejauh ini Gerald Vanenburg yang mengemban posisi lebih dari satu jabatan. Selain sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia, Gerald Vanenburg juga menjabat posisi pelatih Timnas Indonesia U-23.

Karena itu, tidak menutup kemungkinan Denny Landzaat dan Alex Pastoor juga akan memiliki pekerjaan ganda. Jika bicara pengalaman, Alex Pastoor bisa ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia U-20.