HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Calon Pelatih Timnas Indonesia U-20 Pengganti Indra Sjafri yang Resmi Dipecat, Nomor 1 Asisten Shin Tae-yong!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |15:43 WIB
5 Calon Pelatih Timnas Indonesia U-20 Pengganti Indra Sjafri yang Resmi Dipecat, Nomor 1 Asisten Shin Tae-yong!
Gerald Vanenburg termasuk calon pelatih Timnas Indonesia U-20 pengganti Indra Sjafri (Foto: Instagram/@geraldvanenburgofficial)
A
A
A

BERIKUT lima calon pelatih Timnas Indonesia U-20 pengganti Indra Sjafri yang resmi dipecat. Salah satunya mantan asisten Shin Tae-yong!

PSSI resmi memecat Indra pada Minggu (23/2/2025) sore WIB. Ia dicopot dari jabatannya menyusul hasil buruk Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025.

Indra Sjafri kobarkan semangat jelang laga Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19 PSSI

Lalu, siapa saja lima calon pelatih Timnas Indonesia U-20 pengganti Indra Sjafri? Simak ulasan berikut ini.

5 Calon Pelatih Timnas Indonesia U-20 Pengganti Indra Sjafri

5. Denny Landzaat

Denny Landzaat. (Foto: Instagram/denny_landzaat)

Rangkap jabatan bukan hal yang tabu. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Shin Tae-yong yang menugaskan salah satu asistennya menukangi Timnas Indonesia di level kelompok umur.

Bukan tidak mungkin hal itu akan dilakukan oleh Landzaat. Sebab, agenda Timnas Indonesia U-20 dan Timnas Indonesia jarang bentrok.

4. Gerald Vanenburg

Gerald Vanenburg resmi jadi pelatih Timnas Indonesia U-23 @geraldvanenburgofficial

Seperti juga Landzaat, pria satu ini merupakan bagian dari staf kepelatihan Patrick Kluivert. Bahkan, Vanenburg sudah pasti rangkap jabatan sebagai pelatih Timnas Indonesia U-23.

Bebannya memang akan bertambah jika ditunjuk menangani Garuda Nusantara. Namun, agenda ketiga tim terkadang tidak berbarengan sehingga pembagian kerja bisa dilakukan dengan baik.

 

Halaman:
1 2 3
      
