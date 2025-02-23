BERIKUT lima calon pelatih Timnas Indonesia U-20 pengganti Indra Sjafri yang resmi dipecat. Salah satunya mantan asisten Shin Tae-yong!
PSSI resmi memecat Indra pada Minggu (23/2/2025) sore WIB. Ia dicopot dari jabatannya menyusul hasil buruk Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025.
Lalu, siapa saja lima calon pelatih Timnas Indonesia U-20 pengganti Indra Sjafri? Simak ulasan berikut ini.
5 Calon Pelatih Timnas Indonesia U-20 Pengganti Indra Sjafri
Rangkap jabatan bukan hal yang tabu. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Shin Tae-yong yang menugaskan salah satu asistennya menukangi Timnas Indonesia di level kelompok umur.
Bukan tidak mungkin hal itu akan dilakukan oleh Landzaat. Sebab, agenda Timnas Indonesia U-20 dan Timnas Indonesia jarang bentrok.
Seperti juga Landzaat, pria satu ini merupakan bagian dari staf kepelatihan Patrick Kluivert. Bahkan, Vanenburg sudah pasti rangkap jabatan sebagai pelatih Timnas Indonesia U-23.
Bebannya memang akan bertambah jika ditunjuk menangani Garuda Nusantara. Namun, agenda ketiga tim terkadang tidak berbarengan sehingga pembagian kerja bisa dilakukan dengan baik.