Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Besok, PSSI Putuskan Nasib Indra Sjafri Usai Timnas Indonesia U-20 Gagal di Piala Asia U-20 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |22:58 WIB
Besok, PSSI Putuskan Nasib Indra Sjafri Usai Timnas Indonesia U-20 Gagal di Piala Asia U-20 2025
Indra Sjafri kala menangani Timnas Indonesia U-20. (Foto: PSSI)
A
A
A

PSSI putuskan nasib Indra Sjafri besok, Minggu 23 Februari 2025. Keputusan akan diambil PSSI usai Timnas Indonesia U-20 gagal di Piala Asia U-20 2025.

Diketahui, Timnas Indonesia U-20 tersingkir di fase grup Piala Asia U-20 2025. Mereka gagal meraih 1 pun kemenangan di fase grup.

Indra sjafri foto andhika khoirul huda

1. Timnas Indonesia U-20 Merana

Ya, Timnas Indonesia U-20 merana di Piala Asia U-20 2025. Mereka hanya bisa meraih satu poin di fase grup Piala Asia U-20 2025. Satu poin itu didapat dari hasil imbang melawan Yaman U-20 (0-0).

Pada dua pertandingan lainnya, Garuda Nusantara kalah dari Iran U-20 (0-3) dan Uzbekistan U-20 (1-3). Hasil ini membuat pasukan Indra Sjafri dipastikan gagal melangkah ke babak perempatfinal.

Otomatis, Timnas Indonesia U-20 tak mampu mewujudkan target ke Piala Dunia U-20 2025. Sebab diketahui, hanya empat tim teratas di Piala Asia yang berhak mendapat tiket ke turnamen itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186424//marselino_ferdinan-yKq5_large.jpg
Daftar Pemain Timnas Indonesia U-22 untuk SEA Games 2025 Dirilis, Marselino Ferdinan Jadi Sorotan Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186588//alex_pastoor_dinilai_tidak_layak_jadi_pelatih_ajax_amsterdam-v4JS_large.jpg
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Dinilai Tak Cocok Tangani Ajax Amsterdam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186542//jadwal_siaran_langsung_timnas_indonesia_u_22_vs_timnas_myanmar_u_22_di_sea_games_2025_pssi_oke-fm3A_large.jpg
Live di RCTI Malam Hari! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Myanmar U-22 di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186541//berikut_empat_pelatih_asing_tersukses_di_timnas_indonesia-SPAI_large.jpg
4 Pelatih Asing Tersukses di Timnas Indonesia, Nomor 1 Beri Emas SEA Games!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/49/1649381/nonton-formula-1-qatar-airways-grand-prix-2025-di-vision-wng.webp
Nonton Formula 1: Qatar Airways Grand Prix 2025 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/gelandang_timnas_indonesia_u_22_ivar_jenner.jpg
Persija Jakarta Serius Bidik Ivar Jenner, Ini Syaratnya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement