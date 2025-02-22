Besok, PSSI Putuskan Nasib Indra Sjafri Usai Timnas Indonesia U-20 Gagal di Piala Asia U-20 2025

PSSI putuskan nasib Indra Sjafri besok, Minggu 23 Februari 2025. Keputusan akan diambil PSSI usai Timnas Indonesia U-20 gagal di Piala Asia U-20 2025.

Diketahui, Timnas Indonesia U-20 tersingkir di fase grup Piala Asia U-20 2025. Mereka gagal meraih 1 pun kemenangan di fase grup.

1. Timnas Indonesia U-20 Merana

Ya, Timnas Indonesia U-20 merana di Piala Asia U-20 2025. Mereka hanya bisa meraih satu poin di fase grup Piala Asia U-20 2025. Satu poin itu didapat dari hasil imbang melawan Yaman U-20 (0-0).

Pada dua pertandingan lainnya, Garuda Nusantara kalah dari Iran U-20 (0-3) dan Uzbekistan U-20 (1-3). Hasil ini membuat pasukan Indra Sjafri dipastikan gagal melangkah ke babak perempatfinal.

Otomatis, Timnas Indonesia U-20 tak mampu mewujudkan target ke Piala Dunia U-20 2025. Sebab diketahui, hanya empat tim teratas di Piala Asia yang berhak mendapat tiket ke turnamen itu.