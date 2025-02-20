3 Pelatih Asal Belanda yang Layak Gantikan Indra Sjafri di Timnas Indonesia U-20, Nomor 1 Asisten Patrick Kluivert

Denny Landzaat termasuk tiga pelatih asal Belanda yang layak gantikan Indra Sjafri di Timnas Indonesia U-20 (Foto: Instagram/@denny_landzaat)

BERIKUT tiga pelatih asal Belanda yang layak gantikan Indra Sjafri di Timnas Indonesia U-20. Salah satunya adalah atasan Patrick Kluivert!

Indra tengah dalam tekanan usai Timnas Indonesia U-20 kandas di fase grup Piala Asia U-20 2025. Seruan untuk mengganti pria asal Sumatra Barat itu bermunculan di media sosial.

Lantas, siapa saja tiga pelatih asal Belanda yang layak gantikan Indra Sjafri? Simak ulasan berikut ini.

3 Pelatih Asal Belanda yang Layak Gantikan Indra Sjafri

3. Pieter Huistra

Sosok satu ini sudah tidak asing dengan sepakbola Indonesia. Huistra pernah ditunjuk menjadi Direktur Teknik PSSI sebelum federasi dibekukan pada 2015.

Saat ini, pria asal Belanda ini tengah melatih PSS Sleman dengan kontrak hingga akhir musim Liga 1 2024-2025. Huistra tentu layak jadi kandidat lantaran agenda Timnas Indonesia U-19 hingga U-20 tengah kosong.

2. Winston Bogarde

Sosok satu ini ramai digadang-gadang menjadi kandidat pengganti. Bogarde sendiri tengah menganggur usai mundur dari jabatan asisten pelatih Adana Demirspor pada September 2023.

Pria berusia 54 tahun ini juga tak asing dengan sosok Patrick Kluivert. Sinergi antar Bogarde dengan pelatih Timnas Indonesia di level senior tentu akan bagus.