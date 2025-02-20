Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pelatih Asal Belanda yang Layak Gantikan Indra Sjafri di Timnas Indonesia U-20, Nomor 1 Asisten Patrick Kluivert

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |19:02 WIB
3 Pelatih Asal Belanda yang Layak Gantikan Indra Sjafri di Timnas Indonesia U-20, Nomor 1 Asisten Patrick Kluivert
Denny Landzaat termasuk tiga pelatih asal Belanda yang layak gantikan Indra Sjafri di Timnas Indonesia U-20 (Foto: Instagram/@denny_landzaat)
A
A
A

BERIKUT tiga pelatih asal Belanda yang layak gantikan Indra Sjafri di Timnas Indonesia U-20. Salah satunya adalah atasan Patrick Kluivert!

Indra tengah dalam tekanan usai Timnas Indonesia U-20 kandas di fase grup Piala Asia U-20 2025. Seruan untuk mengganti pria asal Sumatra Barat itu bermunculan di media sosial.

Indra Sjafri pimpin Timnas Indonesia U-20 kontra Ukraina U-23 PSSI.jpg

Lantas, siapa saja tiga pelatih asal Belanda yang layak gantikan Indra Sjafri? Simak ulasan berikut ini.

3 Pelatih Asal Belanda yang Layak Gantikan Indra Sjafri

3. Pieter Huistra

Pieter Huistra. pieterhuistra

Sosok satu ini sudah tidak asing dengan sepakbola Indonesia. Huistra pernah ditunjuk menjadi Direktur Teknik PSSI sebelum federasi dibekukan pada 2015.

Saat ini, pria asal Belanda ini tengah melatih PSS Sleman dengan kontrak hingga akhir musim Liga 1 2024-2025. Huistra tentu layak jadi kandidat lantaran agenda Timnas Indonesia U-19 hingga U-20 tengah kosong.

2. Winston Bogarde

Winston Bogarde dianggap cocok jadi pelatih Timnas Indonesia U-20 gantikan Indra Sjafri

Sosok satu ini ramai digadang-gadang menjadi kandidat pengganti. Bogarde sendiri tengah menganggur usai mundur dari jabatan asisten pelatih Adana Demirspor pada September 2023.

Pria berusia 54 tahun ini juga tak asing dengan sosok Patrick Kluivert. Sinergi antar Bogarde dengan pelatih Timnas Indonesia di level senior tentu akan bagus.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184996/pssi-7IRo_large.jpg
Dirtek PSSI Ungkap 4 Alasan Tunjuk Nova Arianto Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184987/nova_arianto_mengungkap_niat_mulia_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-jBqb_large.jpg
Niat Mulia Nova Arianto Bareng Timnas Indonesia U-20: Bantu Pemain Muda Tembus Skuad Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184993/nova_arianto_langsung_mengungkap_tekadnya_untuk_membawa_timnas_indonesia_u_20_menembus_piala_dunia_u_20_2027-VACy_large.jpg
Nova Arianto Bertekad Bawa Timnas Indonesia U-20 ke Piala Dunia U-20 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184963/nova_arianto_mengungkap_rencana_awalnya_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-cjk7_large.jpg
Dipercaya Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto Ungkap Rencana Awal
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/26/11/1648353/giovanni-van-bronckhorst-calon-pelatih-timnas-indonesia-begini-respons-erick-thohir-fnx.jpg
Giovanni van Bronckhorst Calon Pelatih Timnas Indonesia, Begini Respons Erick Thohir
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/gelandang_persib_bandung_thom_haye_33.jpg
Chemistry Meningkat, Thom Haye Optimistis Persib Bisa Kalahkan Lion City Sailors
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement