HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 8 Negara yang Lolos Perempatfinal Piala Asia U-20 2025: Ada 2 Rival Timnas Indonesia U-20

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |17:01 WIB
Daftar 8 Negara yang Lolos Perempatfinal Piala Asia U-20 2025: Ada 2 Rival Timnas Indonesia U-20
Simak daftar delapan negara yang lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025 (Foto: AFC)
A
A
A

DAFTAR delapan negara yang lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025 sudah diketahui. Mereka akan bertarung di babak delapan besar yang akan dimulai pada 22-23 Februari.

Seluruh pertandingan di fase grup sudah rampung digelar. Grup A-D mengirimkan masing-masing dua wakil di babak perempatfinal.

1. Grup A dan B

Timnas China U-20 vs Australia U-20. (Foto: AFC)

Dari Grup A, tuan rumah Timnas China U-20 lolos sebagai runner-up. Mereka kalah bersaing dengan Timnas Australia U-20 yang melaju sebagai juara grup.

Sementara, dari Grup B, Timnas Timnas Arab Saudi U-20 tembus perempatfinal sebagai juara grup. Sedangkan, posisi kedua di klasemen dihuni oleh Timnas Irak U-20.

2. Grup C dan D

Di Grup C, dua rival Timnas Indonesia U-20 sukses melangkah ke perempatfinal. Timnas Iran U-20 berhak sebagai juara grup, sementara Timnas Uzbekistan U-20 menjadi runner-up.

Dari Grup D, Timnas Korea Selatan U-20 menebus delapan besar selaku juara grup. Sementara, Timnas Jepang U-20 hanya bisa lolos sebagai runner-up grup.

 

Telusuri berita bola lainnya
