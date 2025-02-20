Hasil Timnas Jepang U-20 vs Timnas Korea Selatan U-20 di Piala Asia U-20 2025: Berakhir 1-1, Taegeuk Warriors Juara Grup

Timnas Jepang U-20 vs Timnas Korea Selatan U-20 berakhir 1-1 di Piala Asia U-20 2025 (Foto: Instagram/@thekfa)

SHENZHEN – Hasil Timnas Jepang U-20 vs Timnas Korea Selatan U-20 di Piala Asia U-20 2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Shenzhen Youth Football, Shenzhen, China, Kamis (20/2/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Gol bagi Jepang dicetak oleh Soma Kanda (28’). Sementara, Korea Selatan menyamakan skor lewat Kim Tae-won (90+1’) untuk lolos ke perempatfinal sebagai juara Grup D Piala Asia U-20 2025.

Timnas Jepang U-20 vs Timnas Korea Selatan U-20 di Piala Asia U-20 2025 (Foto: AFC)

Jalannya Pertandingan

Timnas Korea Selatan U-20 dan Timnas Jepang U-20 bermain ketat sejak awal laga. Hal itu ditandai intensitas laga antara kedua tim cukup tinggi.

Jual dan beli serangan disajikan kedua tim dalam laga itu. Akan tetapi, pertahanan Timnas Korea Selatan U-20 dan Timnas Jepang U-20 masih cukup solid.

Pada menit ke-28, Timnas Korea Selatan U-20 mampu unggul lebih dahulu atas tim lawan. Kepastian itu setelah Soma-Kanda mampu mencetak gol ke gawang lawan.

Sementara waktu, Timnas Korea Selatan U-20 masih unggul 1-0 atas tim lawan. Timnas Korea Selatan U-20 dan Timnas Jepang U-20 pasti akan berbenah diri pada saat turun minum.

Pada babak kedua, Timnas Korea Selatan U-20 dan Timnas Jepang U-20 bermain ngotot. Hal itu membuat laga berjalan menarik sampai dengan pertengahan babak kedua.