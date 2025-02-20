Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Jepang U-20 vs Timnas Korea Selatan U-20 di Piala Asia U-20 2025: Berakhir 1-1, Taegeuk Warriors Juara Grup

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |16:57 WIB
Hasil Timnas Jepang U-20 vs Timnas Korea Selatan U-20 di Piala Asia U-20 2025: Berakhir 1-1, <i>Taegeuk Warriors</i> Juara Grup
Timnas Jepang U-20 vs Timnas Korea Selatan U-20 berakhir 1-1 di Piala Asia U-20 2025 (Foto: Instagram/@thekfa)
A
A
A

SHENZHEN – Hasil Timnas Jepang U-20 vs Timnas Korea Selatan U-20 di Piala Asia U-20 2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Shenzhen Youth Football, Shenzhen, China, Kamis (20/2/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Gol bagi Jepang dicetak oleh Soma Kanda (28’). Sementara, Korea Selatan menyamakan skor lewat Kim Tae-won (90+1’) untuk lolos ke perempatfinal sebagai juara Grup D Piala Asia U-20 2025.

Timnas Jepang U-20 vs Timnas Korea Selatan U-20 di Piala Asia U-20 2025 (Foto: AFC)
Timnas Jepang U-20 vs Timnas Korea Selatan U-20 di Piala Asia U-20 2025 (Foto: AFC)

Jalannya Pertandingan

Timnas Korea Selatan U-20 dan Timnas Jepang U-20 bermain ketat sejak awal laga. Hal itu ditandai intensitas laga antara kedua tim cukup tinggi.

Jual dan beli serangan disajikan kedua tim dalam laga itu. Akan tetapi, pertahanan Timnas Korea Selatan U-20 dan Timnas Jepang U-20 masih cukup solid.

Pada menit ke-28, Timnas Korea Selatan U-20 mampu unggul lebih dahulu atas tim lawan. Kepastian itu setelah  Soma-Kanda mampu mencetak gol ke gawang lawan.

Sementara waktu, Timnas Korea Selatan U-20 masih unggul 1-0 atas tim lawan. Timnas Korea Selatan U-20 dan Timnas Jepang U-20 pasti akan berbenah diri pada saat turun minum.

Pada babak kedua, Timnas Korea Selatan U-20 dan Timnas Jepang U-20 bermain ngotot. Hal itu membuat laga berjalan menarik sampai dengan pertengahan babak kedua.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118533/timnas_australia_u_20_juara_piala_asia_u_20_2025_usai_mengalahkan_timnas_arab_saudi_u_20_2025_5_4_di_babak_adu_penalti-pmgH_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Young Socceroos Juara via Adu Penalti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118503/timnas_australia_u_20_bermain_1_1_dengan_timnas_arab_saudi_u_20_di_babak_pertama-Uelw_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Sengit, Skor 1-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/51/3117727/timnas_australia_u_20-8qRi_large.jpg
Jadwal Final Piala Asia U-20 2025: Timnas Australia U-20 vs Arab Saudi U-20!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/51/3117606/timnas_australia_u_20-uvD5_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Jepang U-20 di Semifinal Piala Asia U-20 2025: Menang 2-0, Socceroos Tantang Arab Saudi di Final!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/26/11/1648289/hasil-lengkap-liga-champions-chelsea-libas-barcelona-man-city-tersungkur-qil.jpg
Hasil Lengkap Liga Champions: Chelsea Libas Barcelona, Man City Tersungkur
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/08/bek_anyar_persib_bandung_federico_barba.jpg
Bojan Hodak Pantau Kondisi Federico Barba hingga Jelang Kickoff Persib Lawan Lion City Sailors
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement