HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Satu-satunya Wakil AFF yang Lolos Perempatfinal Piala Asia U-20 2025, Bukan Timnas Indonesia U-20!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |16:10 WIB
Ini Satu-satunya Wakil AFF yang Lolos Perempatfinal Piala Asia U-20 2025, Bukan Timnas Indonesia U-20!
Timnas Indonesia U-20 rontok di fase grup Piala Asia U-20 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

FEDERASI Sepakbola Asia Tenggara (AFF) memiliki tiga wakil di Piala Asia U-20 2025, yakni Timnas Australia U-20 (Grup A), Timnas Indonesia U-20 (Grup C) dan Timnas Thailand U-20 (Grup D). Dari tiga negara di atas, hanya Timnas Australia U-20, wakil AFF yang lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025!

Young Socceroos -julukan Timnas Australia U-20- tampil memukau di tiga laga Grup A Piala Asia U-20 2025. Setelah menggilas Kirgistan 5-1,  Australia menang 3-1 atas Qatar dan mempermalukan tuan rumah China 2-1.

Alhasil, Timnas Australia U-20 lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025 sebagai juara Grup A. Di perempatfinal, Timnas Australia U-20 akan menantang runner-up Grup B, Timnas Irak U-20, pada Sabtu 22 Februari 2025 pukul 18.30 WIB

Di sisi lain, dua wakil AFF lain bermain di bawah ekspektasi. Timnas Indonesia U-20 finis di posisi tiga Grup C Piala Asia U-20 2025 dengan satu angka.

Setelah dihajar Iran 0-3, skuad asuhan Indra Sjafri dipermalukan Uzbekistan 1-3. Dua kekalahan itu membuat Timnas Indonesia U-20 dipastikan gagal lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025.

Sayangnya, di laga terakhir Grup C, Timnas Indonesia U-20 juga gagal menang saat bersua Timnas Yaman U-20. Setelah melalui 90 menit pertandingan, skor sama kuat 0-0. Jika kiper Timnas Indonesia U-20 Fitrah Maulana tidak bermain gemilang, skuad Garuda Nusantara berpotensi kalah.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
