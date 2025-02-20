Indra Sjafri Tak Sepenuhnya Gagal saat Pegang Timnas Indonesia U-20? Begini Katanya

INDRA Sjafri tak sepenuhnya gagal saat menangani Timnas Indonesia U-20? Nama pelatih 63 tahun ini menjadi sorotan pencinta sepakbola Tanah Air karena gagal memberikan hasil optimal kepada Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025.

Dari tiga laga yang dimainkan di Grup C Piala Asia U-20 2025, Timnas Indonesia U-20 hanya mendapatkan satu angka. Satu-satunya poin itu didapat setelah Timnas Indonesia U-20 bermain 0-0 dengan Timnas Yaman U-20 di matchday pamungkas Grup C pada Rabu, 19 Februari 2025 malam WIB.

1. Timnas Indonesia U-20 Gagal Lolos Perempatfinal Piala Asia U-20 2025

Alhasil, Timnas Indonesia U-20 gagal lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025. Hasil ini jauh dari target yang dibebankan PSSI kepada Indra Sjafri, yakni lolos semifinal Piala Asia U-20 2025 yang menggaransi tiket Piala Dunia U-20 2025.

PSSI tidak sembarangan memberikan target kepada Indra Sjafri. Supaya Indra Sjafri bisa merealisasikan target di atas, PSSI mengirimkan Timnas Indonesia U-20 menjalani pemusatan latihan di Italia, Prancis, Korea Selatan dan Jepang.

Selain itu pada 24-30 Januari 2025, Timnas Indonesia U-20 juga tampil di U-20 Challenge Series 2025 untuk bersua India U-20, Suriah U-20 dan Yordania U-20. Namun, hasilnya Timnas Indonesia U-20 loyo di Piala Asia U-20 2025. Indra Sjafri pun meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena gagal meloloskan skuad Garuda Nusantara ke Piala Dunia U-20 2025.

"Saya mewakili tim dan saya pribadi sebagai pelatih yang dipercaya, minta maaf kepada semua masyarakat Indonesia, tidak bisa memenuhi keinginan untuk lolos ke Piala Dunia U-20 2025," kata Indra Sjafri, Okezone mengutip dari laman resmi PSSI, Kamis (20/2/2025).