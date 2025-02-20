5 Calon Pengganti Indra Sjafri jika Dipecat dari Timnas Indonesia U-20, Nomor 1 Eks Asisten Shin Tae-yong!

5 calon pengganti Indra Sjafri jika dipecat dari Timnas Indonesia U-20 menarik diulas. Salah satunya ada eks asisten Shin Tae-yong!

Ya, masa depan Indra Sjafri sebagai pelatih Timnas Indonesia U-20 tengah ramai dispekulasikan. Hal ini menyusul hasil buruk yang harus diterima Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025.

Timnas Indonesia U-20 diketahui gugur di fase grup. Mereka bahkan tak bisa meraih 1 pun kemenangan dari 3 laga yang dijalani. Jens Raven cs hanya meraih 1 poin dari hasil menahan imbang Yaman U-20 di partai pamungkas dengan skor 0-0.

Indra Sjafri sendiri menegaskan siap menerima risiko dari kegagalannya di Piala Asia U-20 2025. Dia siap dipecat.

"Mengenai hal-hal yang misalnya apakah saya harus dievaluasi, diganti, dan lain sebagainya, saya menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI. jangankan diganti, karena ini tugas negara, apa pun risiko dari kegagalan ini, saya secara kesatria, saya bertanggung jawab," ujar Indra.

Jika akhirnya diganti, sejumlah nama pelatih dinilai berpeluang dilirik PSSI. Siapa sajakah mereka?

Berikut 5 calon pengganti Indra Sjafri jika dipecat dari Timnas Indonesia U-20:

5. Kurniawan Dwi Yulianto

Salah satu calon pengganti Indra Sjafri jika dipecat dari Timnas Indonesia U-20 adalah Kurniawan Dwi Yulianto. Pelatih asal Indonesia ini punya segudang pengalaman dalam karier manajerialnya.

Kurniawan bahkan memiliki pengalaman menjadi asisten Indra Sjafri saat memenangkan medali emas SEA Games 2023. Kini, Kurniawan berstatus pelatih striker Timnas Indonesia U-20.

4. Pieter Huistra

Kemudian, ada nama Pieter Huistra. Pelatih asal Belanda ini diketahui baru direkrut menjadi pelatih PSS Sleman.

Pieter Huistra sendiri pernah menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI. Peran itu tepatnya diembannya pada 2015. Tak ayal, sosoknya bisa dipertimbangkan melatih Timnas Indonesia U-20.