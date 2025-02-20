Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Akhir Peringkat 3 Terbaik Piala Asia U-20 2025: Timnas Indonesia U-20 Meringis!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |16:47 WIB
Klasemen Akhir Peringkat 3 Terbaik Piala Asia U-20 2025: Timnas Indonesia U-20 Meringis!
Timnas Indonesia U-20 finis ketiga di klasemen akhir Grup C Piala Asia U-20 2025. (Foto: PSSI)
KLASEMEN akhir peringkat 3 terbaik Piala Asia U-20 2025 akan diulas Okezone. Fase grup Piala Asia U-20 2025 resmi berakhir pada Kamis (20/2/2025) sore WIB. Sebanyak delapan negara sudah dipastikan lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025, yakni Australia, China, Arab Saudi, Irak, Iran, Uzbekistan, Korea Selatan dan Iran.

1. Sepuluh Negara Masuk Pot 1 Drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027

Delapan negara di atas langsung mendapatkan privilege dari AFC, yakni masuk pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Sesuai reguilasi yang ditetapkan AFC, 10 tim terbaik Piala Asia U-20 2025 berhak masuk pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.

Timnas Australia U-20 wakil AFF tersisa di Piala Asia U-20 2025. (Foto: AFC)
Timnas Australia U-20 wakil AFF tersisa di Piala Asia U-20 2025. (Foto: AFC)

Selain delapan negara yang lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025, siapa dua tim lain yang masuk pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027? Jawabannya adalah dua tim dengan koleksi poin tertinggi di klasemen akhir peringkat tiga terbaik.

AFC membuat klasemen yang berisikan tim-tim peringkat tiga dari Grup A (Qatar U-20), Grup B (Yordania U-20), Grup C (Timnas Indonesia U-20) dan Grup D (Timnas Suriah U-20). Hasilnya Timnas Yordania U-20 berada di posisi teratas dengan koleksi empat angka.

Kemudian disusul Timnas Qatar U-20 yang mengemas tiga angka. Di posisi tiga ada Timnas Suriah U-20 dengan dua poin. Terakhir di urutan juru kunci ada Timnas Indonesia U-20 dengan satu angka.

Alhasil, Timnas Yordania U-20 dan Timnas Qatar U-20 yang masuk pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027, menyusul delapan negara yang lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025. Berhubung gagal masuk pot 1, Timnas Indonesia U-20 siap-siap menghadapi lawan kuat di Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.

 

