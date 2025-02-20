FIFA Ejek Timnas Indonesia U-20 yang Gagal Total di Piala Asia U-20 2025 Lewat Foto Fabio Cannavaro?

Timnas Indonesia U-20 rontok di fase grup Piala Asia U-20 2025. (Foto: AFC)

FEDERASI Sepakbola Dunia (FIFA) mengejek Timnas Indonesia U-20 yang gagal total di Piala Asia U-20 2025 lewat foto Fabio Cannavaro? Lewat akun Instagram @fifaworldcup, akun ini mengunggah foto kapten Timnas Italia, Fabio Cannavaro, saat mencium trofi Piala Dunia 2006.

Selintas, tak ada yang aneh dengan unggahan ini. Namun, caption yang dibuat @fifaworldcup menimbulkan tawa di kalangan pencinta sepakbola Tanah Air yang melihatnya.

1. Tinggi Fabio Cannavaro 176 Sentimeter tapi Sering Menang Duel Udara Lawan Pemain Bertinggi 185 Sentimeter ke Atas

FIFA ejek Timnas Indonesia U-20 yang gagal total di Piala Asia U-20 2025? (Foto: Instagram/@fifaworldcup)

“Katanya kalah postur, tapi sering menang duel udara. Kenapa sih hal-hal kecil kayak gini harus bohong,” tulis akun @fifaworldcup.

Unggahan itu langsung menimbulkan banyak respons dari netizen Tanah Air. Mayoritas dari mereka meyakini unggahan FIFA ini ditujukan kepada Timnas Indonesia U-20 yang sering kalah duel udara di Piala Asia U-20 2025.

“Wkwkwk lucu, admin FIFA cabang Indo ngetroll dong. Naikin Gajinya pliss banget,” tulis akun @seasiagoal.

“Adminnya berarti enggak setuju sama statement salah satu pundit ya soal tinggi badan bek kalah duel udara, Kalau saya jadi punditnya langsung resign jadi pundit, ganti profesi jadi coach beneran,” sambung akun ibenucapandrapa3_

“Suara netizen indo tersuarakan oleh fifa,” kata akun @a.syamputra.