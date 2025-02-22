Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Australia U-20 vs Irak U-20 di Piala Asia U-20 2025: Menang Tipis 3-2, Socceroos Segel Tiket Semifinal!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |21:31 WIB
Hasil Timnas Australia U-20 vs Irak U-20 di Piala Asia U-20 2025: Menang Tipis 3-2, Socceroos Segel Tiket Semifinal!
Timnas Australia U-20 lolos semifinal Piala Asia U-20 2025. (Foto: Instagram/@footballaus)
A
A
A

HASIL Timnas Australia U-20 vs Irak U-20 di Piala Asia U-20 2025 akan diulas Okezone. Skuad muda Socceroos -julukan Timnas Australia U-20- sukses meraih kemenangan dengan skor 3-2.

Laga Timnas Australia U-20 vs Irak U-20 dihelat di Bao'an Stadium, Shenzhen, China pada Sabtu (22/2/2025) malam WIB. Hasil ini membawa Timnas Australia U-20 lolos ke babak semifinal.

Timnas Australia U-20

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Australia U-20 berhasil mengontrol permainan pada awal pertandingan. Mereka bermain dengan skema umpan pendek dan panjang untuk mencari celah pertahanan Irak U-20.

Namun, upaya itu tidak efektif untuk membongkar pertahanan tim besutan Emad Mohammed Ridha. Sementara, Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak U-20- bermain agresif usai menit 10.

Pada menit ke-15, mereka akhirnya sukses mencuri keunggulan lewat gol Amir Faisal (15'). Amir sukses meneruskan umpan matang dari Laith Dhia, Timnas Irak U-20 unggul 1-0.

Selepas gol itu, Socceroos meningkatkan intensitas serangannya. Hasilnya manis, Timnas Australia U-20 sukses menyamakan kedudukan via Luka Jovanovic (22').

Singa Mesopotamia tak menurunkan intensitas serangan meski Australia U-20 baru saja mencetak gol. Melalui Laith Dhia, serangan masif Timnas Irak U-20 terus berlanjut.

Alhasil, Timnas Irak U-20 kembali unggul lewat gol Mustafa Qabeel (26'). Kedua tim kemudian menyajikan jual beli serangan menjelang laga babak pertama usai.

Namun begitu, tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda paruh pertama usai. Pada akhirnya, Timnas Irak U-20 unggul atas Australia U-20 2-1 di babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
