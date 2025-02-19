Jadwal dan Link Live Streaming Matchday Ke-25 LaLiga 2024-2025 di Vision+, Klik di Sini!

Pemain Real Madrid, Antonio Rudiger siap beraksi di pekan ke-25 Liga Spanyol 2024-2025 yang tayang di Vision+. (Foto: Vision+)

JADWAL dan link live streaming matchday ke-25 LaLiga 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pekan ke-25 Liga Spanyol musim ini akan berlangsung pada 22-25 Februari 2025 dan dapat disaksikan secara live streaming di beIN Sports 3 melalui VISION+ dengan klik di sini.

Sejumlah laga menarik pun akan tersaji di pekan ke-25 tersebut. Seperti halnya duel Real Madrid vs Girona, sampai Las Palmas vs Barcelona.

Duel-duel itu menjadi krusial bagi Madrid dan Barcelona dalam perebutan posisi terbaik di LaLiga. Jangan lewatkan keseruan laga ini dan pertandingan lainnya hanya di VISION+!

Berikut jadwal lengkap Matchday 25 LaLiga 2024/2025:

Sabtu, 22 Februari 2025

● 02:55 WIB: Celta Vigo vs Osasuna

● 19:55 WIB: Alavés vs Espanyol

● 22:10 WIB: Rayo Vallecano vs Villarreal

Minggu, 23 Februari 2025

● 02:55 WIB: Las Palmas vs Barcelona

● 19:55 WIB: Athletic Bilbao vs Real Valladolid

● 22:10 WIB: Real Madrid vs Girona

Senin, 24 Februari 2025

● 00:25 WIB: Getafe vs Real Betis

● 02:55 WIB: Real Sociedad vs Leganés

Selasa, 25 Februari 2025

● 02:55 WIB: Sevilla vs Mallorca

Streaming di VISION+ dengan langganan paket beIN Sports seharga Rp36.000,- dan dapatkan bonus VISION+ Premium Movies sekaligus! Nikmati beragam tayangan premium mulai dari Hollywood, Bollywood, kids, hingga original series VISION+ yang tak boleh dilewatkan. Streaming bisa dilakukan di berbagai perangkat, dari mobile hingga big screen, serta bisa dinikmati di dua perangkat secara bersamaan!