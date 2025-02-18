Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Denny Landzaat Lebih Kagum dengan Jersey Putih Timnas Indonesia Hingga Bawa-Bawa Real Madrid

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |07:05 WIB
Penyebab Denny Landzaat Lebih Kagum dengan Jersey Putih Timnas Indonesia Hingga Bawa-Bawa Real Madrid
Denny Landzaat lebih kagum dengan jersey putih Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@erspo.official)
PENYEBAB Danny Landzaat lebih kagum dengan jersey putih Timnas Indonesia hingga bawa-bawa Real Madrid terungkap. Pun begitu, ia juga senang dengan seragam kandang yang berwarna merah.

Apparel resmi Timnas Indonesia, Erspo, sudah merilis jersey baru untuk kandang dan tandang pada Februari 2025. Rencananya, seragam tempur itu akan resmi digunakan pada Maret.

1. Merah

Jersey Timnas Indonesia Long Sleeve produksi Erspo (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
Jersey Timnas Indonesia Long Sleeve produksi Erspo (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

Seperti biasa, jersey kandang akan berwarna merah. Sementara, sejauh ini, Timnas Indonesia akan memakai warna putih saat bertandang ke markas lawan.

Landzaat mengaku menyukai seragam kandang Skuad Garuda yang berwarna merah. Namun, ia tak menjelaskan alasan lebih jauh.

"Saya selalu suka warna merah untuk seragam kandang," ujar Landzaat, dikutip dari Voetbal Primeur, Selasa (18/2/2025).

2. Putih

Lebih lanjut, eks Wigan Athletic itu ternyata lebih suka seragam tandang yang berwarna putih. Menyinggung Real Madrid, Landzaat menyebut ada kesan royal yang spesial.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
