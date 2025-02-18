Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bicara Jersey Baru Timnas Indonesia, Denny Landzaat Galau

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |00:58 WIB
Bicara Jersey Baru Timnas Indonesia, Denny Landzaat Galau
Timnas Indonesia saat memamerkan jersey kandang terbaru mereka. (Foto: Instagram/erspo.official)
A
A
A

ASISTEN pelatih Patrick Kluivert, Denny Landzaat, terlihat bingung ketika berbicara jersey favorit di Timnas Indonesia. Landzaat mengaku senang dengan jersey kandang Timnas Indonesia yang berwarna merah, namun ia pun suka jersey tandang yak dianggap mirip seperti Real Madrid.

Seperti diketahui, Erspo selaku apparel Timnas Indonesia telah merilis jersi kandang dan tandang terbaru untuk Skuad Garuda. Tidak ada perubahan warna jersi kandang dan tandang.

Namun untuk desain pada jersi terbaru ini berubah total. Jersi kandang dan tandang teranyar Timnas Indonesia ini juga mendapat respons positif dari para pencinta sepak bola Tanah Air.

1. Respons Denny Landzaat

Landzaat pun turut merespons positif jersi terbaru Timnas Indonesia. Eks gelandang Timnas Belanda itu mengakui kalau dirinya lebih suka jersi kandang Skuad Garuda yang didominasi warna merah.

"Saya selalu suka warna merah untuk seragam kandang," ujar Landzaat, dikutip dari Voetbal Primeur, Selasa (18/2/2025).

Patrick Kluivert dan Denny Landzaat Aldi Chandra Okezone
Patrick Kluivert dan Denny Landzaat Aldi Chandra Okezone

Namun, Landzaat juga menyukai jersi tandang Timnas Indonesia yang berwarna putih. Menurutnya, jersi tersebut sangat ciamik dan mirip seperti jersey Real Madrid.

“Tapi yang putih juga sangat bagus, sedikit mirip dengan Real Madrid. Ada kesan Royal, dan itu terasa spesial,” sambung Landzaat.

Adapun jersi terbaru Timnas Indonesia ini sudah resmi dirilis pada beberapa hari yang lalu. Jersi tersebut juga sudah dijual secara masif ke pasaran melalui daring.

 

Telusuri berita bola lainnya
