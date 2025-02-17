Kisah Sedih Billy Keraf, Eks Wonderkid Persib Bandung yang Sempat Jadi Tumpuan Timnas Indonesia Kini Bernasib Miris

KISAH sedih Billy Keraf akan diulas Okezone. Sebab, eks wonderkid Persib Bandung yang sempat jadi tumpuan Timnas Indonesia itu kini bernasib miris.

Billy Paji Keraf sempat digadang-gadang akan menjadi seorang pemain bintang Timnas Indonesia di masa depan. Hal ini tak lepas dari penampilan apiknya, baik bersama timnas maupun klub yang dibelanya saat itu, Persib Bandung.

Sayangnya, ekspektasi besar itu pada akhirnya patah seiring dengan gagalnya Billy mengulangi kesuksesannya. Lantaran pada akhirnya, ia terbuang dari skuad Timnas Indonesia dan Persib Bandung.

Awal Mula Billy Paji Keraf Jadi Pujaan Baru

Lantas, bagaimana awal mula ceritanya? Nama Billy menjadi sorotan saat mengikuti trial bersama Persib Bandung pada Liga 1 musim 2017. Sang pemain mendapatkan kesempatan itu usai lulus dari akademi ASIOP Apacinti Jakarta.

Keraguan pun sempat dirasakan penggemar setia Persib Bandung alias Bobotoh. Sebab, hanya sedikit orang yang mengetahui skill atau kemampuan pemain kelahiran Maumere itu.

Meski banyak orang yang ragu, ternyata hal ini tidak membuat pelatih Persib Bandung kala itu, Djajang Nurdjaman. Sang pelatih tetap mantap untuk merekrut Billy untuk menjadi pelapis Febri Hariyadi yang saat itu tengah meroket penampilannya.

Tak butuh waktu lama bagi Billy untuk menampilkan skill olah bolanya kepada para penggemar setia Maung Bandung. Billy sempat dipercaya main selama 39 menit kala Persib Bandung melakonii laga kedua di Liga musim 2017. Pemain kelahiran 8 Mei 1997 itu pun sukses mencetak satu assist.

Penampilan apiknya di laga debut lantas membuat pelatih Djajang Nurdjaman kerap memainkan sang pemain di laga-laga Persib Bandung berikutnya. Pada musim 2017, Billy sukses mencatatkan 26 kali penampilan dengan mencetak 5 gol dan 5 assist untuk skuad Persib Bandung.

Malang Melintang di Berbagai Klub

Sayangnya, penampilan apiknya itu tidak mampu Billy ulangi di musim berikutnya. Pemain yang mampu berposisi utama sebagai winger kanan itu hanya mampu main sebanyak dua kali.

Masa depannya terlihat suram di Kota Bandung, Billy pun memutuskan pindah ke Borneo FC pada 2018-2019. Pemain yang juga mampu main di posisi gelandang serang itu juga sempat berseragam Badak Lampung FC pada musim 2019.