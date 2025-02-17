Buntut Keributan Suporter di Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung, The Jakmania Minta Maaf dan Siap Evaluasi

BUNTUT keributan suporter di laga Persija Jakarta vs Persib Bandung, The Jakmania -sebutan suporter Persija Jakarta- meminta maaf. Mereka memastikan bakal melakukan evaluasi.

Hal ini disampaikan Ketua Umum The Jakmania, Diky Soemarno. Dia memohon maaf atas adanya keributan suporter saat laga Persija melawan Persib Bandung yang berkesudahan 2-2 dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu 16 Februari 2025.

1. Angkat Bicara soal Keributan

Diky mengaku ada anggotanya yang melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan selama jalannya laga itu. Hal itu pun menjadi pukulan buat pihaknya dan akan berbenah diri.

"Izinkan kami PP Jakmania minta maaf kepada seluruh masyarakat Bekasi, kepolisian Polda Metro Jaya, Polres Bekasi, tim Persib Bandung, dan seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi di laga Persija vs Persib," kata Diky Soemarno di Instagram pribadinya, Senin (17/2/2025).

Diky mengatakan pertandingan Persija melawan Persib penting bagi Jakmania. Sebab laga ini jadi pembuktian apakah Persija tetap berada di perebutan jalur juara atau tidak.

Saat ini, Persija berada di posisi keempat dengan 40 poin. Sementara itu, Persib di puncak klasemen dengan 50 poin sampai dengan pekan ke-23.

"Karena pertandingan itu sangat penting, maka seluruh pihak seharusnya bekerja keras agar memastikan berjalan aman nyaman kondusif. Tapi, disayangkan sekali bahwa dengan mudahnya tiket tribun barat bisa diakses dan dibeli berbagai pihak,” ucap Diky.

"Jadi, ada teman-teman di luar pendukung persija yang bisa membeli tiket tersebut dan provokasi di social media sehingga itu menyulut teman-teman Jakmania. Kami sangat amat disayangkan provokasi-provokasi tersebut, semoga provokasi tersebut tidak terjadi di kemudian hari," tambahnya.