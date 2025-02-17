Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons Manajemen Persib Bandung soal Lemparan Oknum Suporter Persija Jakarta yang Melukai Tyronne del Pino

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |15:18 WIB
Respons Manajemen Persib Bandung soal Lemparan Oknum Suporter Persija Jakarta yang Melukai Tyronne del Pino
Tyrone del Pinno mengalami luka di pelipis kelar laga Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/@tyronne11)
A
A
A

HEAD of Communications PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhi Pratama, buka suara soal lemparan oknum suporter Persija Jakarta yang melukai gelandang Persib Bandung, Tyronne del Pino. Ia mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi agar tercipta keadilan yang sebenar-benarnya.

Sekadar diketahui, Persija Jakarta menjamu Persib bandung di lanjutan Liga 1 2024-2025 yang bergulir di Stadion Patriot Candrabhaga pada Minggu, 16 Februari 2025 sore WIB. Persija Jakarta sempat unggul 2-0 lewat aksi Gustavo Almeida pada menit 33 dan Firza Andika (39’).

1. Persija Jakarta Gagal Kalahkan Persib Bandung

Sayangnya, keunggulan itu gagal berlanjut sampai akhir. Persib Bandung berhasil mencetak dua gol penyama kedudukan lewat sepakan keras Nick Kuipers (52’) dan chip David da Silva (70’). Skor 2-2 bertahan hingga akhir laga dan menyulut emosi oknum suporter tuan rumah.

Alhasil, terjadi pelemparan yang melukai pelipis Tyronne del Pino. Pelemparan itu terjadi ketika Tyronne hendak meninggalkan lapangan seiring berakhirnya pertandingan di Stadion Patriot Candrabhaga.

Pelipis kanan Tyronne del Pino luka kelar laga Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/@tyronne11)
Pelipis kanan Tyronne del Pino luka kelar laga Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/@tyronne11)

Saat itu, tiba-tiba botol air mineral melayang dari tribun barat tepat mengenai pelipis mata kanannya.  Akibatnya gelandang asal Spanyol itu harus mendapatkan perawatan hingga meninggalkan Stadion dengan perban di pelipis mata kanannya.

 “Keamanan di stadion harus tetap menjadi prioritas utama, baik bagi pemain, ofisial, maupun suporter. Insiden seperti ini tidak mencerminkan semangat fair play yang harus dijunjung tinggi dalam sepakbola,” kata Adhi, Senin (17/2/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/51/1647319/galaxy-sports-pik-2-pusat-nongkrong-komunitas-dan-olahraga-berstandar-internasional-xnp.webp
Galaxy Sports PIK 2: Pusat Nongkrong Komunitas dan Olahraga Berstandar Internasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/23/teddy_tjahjono.jpg
Ledakan Peserta! MLSC Jakarta 2025/2026 Catat Partisipasi Tertinggi Sepanjang Sejarah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement