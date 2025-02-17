Respons Manajemen Persib Bandung soal Lemparan Oknum Suporter Persija Jakarta yang Melukai Tyronne del Pino

HEAD of Communications PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhi Pratama, buka suara soal lemparan oknum suporter Persija Jakarta yang melukai gelandang Persib Bandung, Tyronne del Pino. Ia mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi agar tercipta keadilan yang sebenar-benarnya.

Sekadar diketahui, Persija Jakarta menjamu Persib bandung di lanjutan Liga 1 2024-2025 yang bergulir di Stadion Patriot Candrabhaga pada Minggu, 16 Februari 2025 sore WIB. Persija Jakarta sempat unggul 2-0 lewat aksi Gustavo Almeida pada menit 33 dan Firza Andika (39’).

1. Persija Jakarta Gagal Kalahkan Persib Bandung

Sayangnya, keunggulan itu gagal berlanjut sampai akhir. Persib Bandung berhasil mencetak dua gol penyama kedudukan lewat sepakan keras Nick Kuipers (52’) dan chip David da Silva (70’). Skor 2-2 bertahan hingga akhir laga dan menyulut emosi oknum suporter tuan rumah.

Alhasil, terjadi pelemparan yang melukai pelipis Tyronne del Pino. Pelemparan itu terjadi ketika Tyronne hendak meninggalkan lapangan seiring berakhirnya pertandingan di Stadion Patriot Candrabhaga.

Pelipis kanan Tyronne del Pino luka kelar laga Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/@tyronne11)

Saat itu, tiba-tiba botol air mineral melayang dari tribun barat tepat mengenai pelipis mata kanannya. Akibatnya gelandang asal Spanyol itu harus mendapatkan perawatan hingga meninggalkan Stadion dengan perban di pelipis mata kanannya.

“Keamanan di stadion harus tetap menjadi prioritas utama, baik bagi pemain, ofisial, maupun suporter. Insiden seperti ini tidak mencerminkan semangat fair play yang harus dijunjung tinggi dalam sepakbola,” kata Adhi, Senin (17/2/2025).