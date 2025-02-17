Bojan Hodak Beberkan Kunci Sukses Persib Bandung Tahan Persija Jakarta 2-2

BEKASI - Juru taktik Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan faktor yang membuat timnya berhasil bangkit dan sukses menggagalkan kemenangan Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025. Menurut pelatih Persib itu, faktor utamanya ada di mentalitas para pemain Persib.

Persib Bandung menahan imbang Persija Jakarta 2-2 di pekan ke-23 Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu (16/2/2025) kemarin.

Persib sempat tertinggal dua gol di babak pertama. Sepasang gol untuk Macan Kemayoran -julukan Persija- dicetak oleh Gustavo Almeida (33') dan Firza Andika (39').

1. Berhasil Bangkit

Namun, Maung Bandung -julukan Persib- yang bermain ngotot mampu menyamakan kedudukan lewat gol Nick Kuipers (52') dan David Da Silva (70'). Hasil imbang ini membuat Persib tetap menjaga jarak 10 poin dari Macan Kemayoran.

Selepas pertandingan, Hodak memuji mentalitas dan karakter timnya yang kuat. Menurutnya, ini sudah terbangun sejak Maung Bandung menjadi juara fase championship musim lalu.

Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

"Ini bukan pertama kalinya buat kami. Tim ini menjadi juara tahun lalu, tim ini juga bangkit setelah tertinggal 2-0, artinya kami punya pemain-pemain yang berkarakter," kata Hodak dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Senin (17/2/2025).

2. Puji Mentalitas Pemain Persib

Pelatih asal Kroasia itu mengatakan, bangkit dari ketertinggalan dua gol bukanlah hal yang muda. Hodak mengungkapkan, kunci sukses Persib adalah mengontrol permainan di babak kedua.