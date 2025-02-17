Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Beberkan Kunci Sukses Persib Bandung Tahan Persija Jakarta 2-2

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |10:48 WIB
Bojan Hodak Beberkan Kunci Sukses Persib Bandung Tahan Persija Jakarta 2-2
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BEKASI - Juru taktik Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan faktor yang membuat timnya berhasil bangkit dan sukses menggagalkan kemenangan Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025. Menurut pelatih Persib itu, faktor utamanya ada di mentalitas para pemain Persib.

Persib Bandung menahan imbang Persija Jakarta 2-2 di pekan ke-23 Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu (16/2/2025) kemarin.

Persib sempat tertinggal dua gol di babak pertama. Sepasang gol untuk Macan Kemayoran -julukan Persija- dicetak oleh Gustavo Almeida (33') dan Firza Andika (39').

1. Berhasil Bangkit

Namun, Maung Bandung -julukan Persib- yang bermain ngotot mampu menyamakan kedudukan lewat gol Nick Kuipers (52') dan David Da Silva (70'). Hasil imbang ini membuat Persib tetap menjaga jarak 10 poin dari Macan Kemayoran.

Selepas pertandingan, Hodak memuji mentalitas dan karakter timnya yang kuat. Menurutnya, ini sudah terbangun sejak Maung Bandung menjadi juara fase championship musim lalu.

Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

"Ini bukan pertama kalinya buat kami. Tim ini menjadi juara tahun lalu, tim ini juga bangkit setelah tertinggal 2-0, artinya kami punya pemain-pemain yang berkarakter," kata Hodak dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Senin (17/2/2025).

2. Puji Mentalitas Pemain Persib

Pelatih asal Kroasia itu mengatakan, bangkit dari ketertinggalan dua gol bukanlah hal yang muda. Hodak mengungkapkan, kunci sukses Persib adalah mengontrol permainan di babak kedua.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647135/liverpool-dibantai-nottingham-forest-suporter-tinggalkan-anfield-sebelum-peluit-panjang-wcj.webp
Liverpool Dibantai Nottingham Forest, Suporter Tinggalkan Anfield Sebelum Peluit Panjang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/bintang_timur_surabaya_bts_menghancurkan_moncong.jpg
Hasil Pro Futsal League: Bintang Timur Surabaya Bantai Moncongbulo FC 8-2, Syauqi Saud Hattrick
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement