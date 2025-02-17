Persib Bandung Gagalkan Pesta Kemenangan Persija Jakarta, Marc Klok Bahagia

BEKASI - Pemain Persib Bandung, Marc Klok senang bukan main timnya dapat menahan Persija Jakarta di laga lanjutan Liga 1 2024-2025. Meski Persib gagal menang, skor imbang 2-2 merupakan hasil yang baik untuk Maung Bandung mengingat mereka sempat tertinggal 0-2 terlebih dahulu

Persib Bandung menahan imbang Persija Jakarta 2-2 di pekan ke-23 Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu (16/2/2025) kemarin.

1. Puji Mentalitas Persib

Persib sempat tertinggal dua gol di babak pertama. Sepasang gol untuk Macan Kemayoran -julukan Persija- dicetak oleh Gustavo Almeida (33') dan Firza Andika (39').

Namun, Maung Bandung yang bermain ngotot mampu menyamakan kedudukan lewat gol Nick Kuipers (52') dan David Da Silva (70'). Hasil imbang ini membuat Persib tetap menjaga jarak 10 poin dari Macan Kemayoran.

Usai pertandingan, Klok mengatakan laga ini menggambarkan cerita kepahlawanan atau epos. Menurut eks gelandang Timnas Indonesia ini, Persib berhasil menunjukkan kelasnya dalam laga tersebut.

Marc Klok mengenakan jersey hitam spesial (Foto: Persib Bandung)

"Gim yang sangat epos, mungkin. Persija sempat unggul 2-0 tapi kami come back. Ini bukan pertama kali bisa bangkit di pertandingan tapi memang fighting spirit Persib musim ini luar biasa," kata Klok dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Senin (17/2/2025).

2. Imbabg Bukan Hasil Buruk

Klok mengatakan bangga dengan semangat juang rekan-rekannya. Menurutnya, satu poin dari kandang Macan Kemayoran bukanlah hal yang buruk.