Tampil Buruk di Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung, Rizky Ridho Pasrah jika Tak Dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia

BEKASI - Bek Persija Jakarta, Rizky Ridho mengakui penampilannya tengah menurun disaat pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert tengah menyeleksi pemain untuk skuad Garuda. Rizky Ridho pun mengaku pasrah jika nantinya Kluivert tak memanggilnya untuk Timnas Indonesia.

Meski begitu, bukan berarti Rizky Ridho menyerah. Ia hanya tidak mau ambil pusing mengenai peluang dapat memperkuat Timnas Indonesia.

1. Fokus Perbaiki Diri

Rizky Ridho lebih memilih fokus memperbaiki diri. Untuk urusan pemanggilan pemain Timnas Indoensia, dia menyerahkan segala ke keputusan Kluivert sambil berharap tetap dipanggil.

"Semua pemain berharap dipanggil ke Timnas, dan saya juga berharap. Tapi, semua keputusan ada di coach Kluivert," kata Rizky Ridho, kelar laga Persija Jakarta vs Persib Bandung, dikutip Senin (17/2/2025).

"Ketika saya tidak tampil maksimal saat dia menonton, saya serahkan semuanya kepadanya. Saya percaya saja dengan keputusannya," tambahnya.

Rizky Ridho beraksi di laga Persija Jakarta vs Madura United (Foto: Persija Jakarta)

2. Performa Tengah Merosot

Performa Ridho bersama Persija mendapat sorotan setelah Macan Kemayoran –julukan Persija– hanya bermain imbang 2-2 melawan PSBS Biak dan kalah 1-2 dari Dewa United di laga lanjutan Liga 1 2024-2025. Kebetulan, kedua laga tersebut turut disaksikan langsung oleh Kluivert.

Terbaru, Rizky Ridho gagal membantu Persija menang atas Persib Bandung di pekan ke-23 Liga 1 2024-2025 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu 16 Februari 2025 kemarin. Sempat unggul 2-0, Rizky Ridho cs justru kebobolan dua kali dan laga berakhir 2-2.