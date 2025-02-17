Persija Jakarta Gagal Kalahkan Persib Bandung, Rizky Ridho Kirim Pesan untuk The Jakmania

BEKASI - Bek Persija Jakarta, Rizky Ridho meminta maaf kepada The Jakmania –sebutan suporter Persija– karena gagal mengalahkan Persib Bandung di pekan ke-23 Liga 1 2024-2025, pada Minggu 16 Februari 2025. Rizky Ridho mengakui permainan Persija sangat buruk di babak kedua hingga Persib mampu memaksa laga berakhir imbang 2-2.

1. Kecewa

Rizky Ridho mengaku sangat kecewa Persija gagal meraih kemenangan di kandang, yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. Dia mengatakan Persija ada kelemahan yang mampu dimanfaatkan Skuad Maung Bandung -julukan Persib.

"Kami ingin menang, di setiap laga, bukan hanya hari ini. Babak pertama berjalan normal, babak kedua kami kebobolan terlalu mudah, second ball harus dievaluasi lagi," kata Rizky Ridho usai laga.

2. Pesak untuk Jakmania

Pemain Timnas Indonesia itu menyatakan memohon maaf kepada pendukung timnya, The Jakmania. Pasalnya, tidak bisa membalas dukungan luar biasa mereka dengan mengamankan kemenangan.

"Saya mohon maaf kepada The Jakmania yang sudah hadir. Terima kasih Jakmania sudah selalu setia baik menang, imbang atau kalah. Untuk Persib semoga selamat sampai tujuan," sambung Rizky Ridho.

Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

3. Posisi di Klasemen

Hasil itu membuat Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- berada di posisi keempat dengan 40 poin. Poin itu dari 11 kemenangan, tujuh imbang, dan lima kekalahan.

Sementara itu, Persib berada di puncak klasemen dengan 50 poin. Poin itu dari 14 kemenangan, delapan imbang, dan sekali kekalahan.