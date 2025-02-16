Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Catatan Persija Jakarta vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025: 200 Bobotoh Menyusup, The Jakmania Bakar Flare

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |23:11 WIB
Catatan Persija Jakarta vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025: 200 Bobotoh Menyusup, The Jakmania Bakar <i>Flare</i>
Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung diwarnai aksi bakar flare (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

BEKASI – Berikut catatan laga Persija Jakarta vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025. Sebanyak 200 Bobotoh menyusup ke stadion, sementara The Jakmania membakar flare atau cerawat.

Laga Persija vs Persib itu berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (16/2/2025) sore WIB. Skor akhir 2-2 untuk kedua kesebelasan.

1. Pantauan

Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, sempat di beberapa area tribun penonton terlihat ada keributan. Ternyata, oknum pendukung Persib ketahuan menyusup.

Sebagaimana diketahui, suporter tim tamu memang dilarang hadir ke kandang lawan dalam Liga 1 2024-2025. Himbauan itu pun selalu diingatkan setiap kontestan kompetisi kasta teratas di Tanah Air.

2. Mengamankan

Pengurus Pusat (PP) The Jakmania, lewat bagian Koordinator Lapangan (Korlap), bekerja keras mengamankan sejumlah Bobotoh agar terhindar dari amuk suporter. Mereka dibawa ke lokasi yang aman di area stadion.

MPI mendapatkan informasi sekira 30 orang oknum bobotoh yang berhasil diamankan. Pendiri The Jakmania, Ferry Indrasjarief, sempat bertemu dengan mereka.

"Ketika mereka di sana (lokasi yang aman), gue tanya satu-satu ternyata memang mayoritas bobotoh dan mereka bilang ada 200 bobotoh yang di dalam," kata Ferry, Minggu (16/2/2025).

 

Halaman:
1 2
      
