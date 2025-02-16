Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Klasemen Sementara Liga 1 2024-2025 Kelar Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung: Macan Kemayoran Gagal Pepet Maung Bandung di Puncak

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |18:00 WIB
Klasemen Sementara Liga 1 2024-2025 Kelar Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung: Macan Kemayoran Gagal Pepet Maung Bandung di Puncak
Persija Jakarta ditahan 2-2 oleh Persib Bandung di Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

KLASEMEN sementara Liga 1 2024-2025 kelar laga Persija Jakarta vs Persib Bandung menarik untuk diketahui. Pasalnya karena laga pekan ke-23 Liga 1 2024-2025 itu berakhir tanpa pemenang, Macan Kemayoran –julukan Persija– gagal mendekati Persib yang masih nyaman di puncak klasemen sementara Liga 1 musim ini.

1. Persija Gagal Dekati Persib

Ya, Persija Jakarta batal menguasai peringkat kedua Liga 1 2024-2025 karena ditahan 2-2 oleh Persib di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Minggu (16/2/2025). Hasil itu sejatinya sungguh membuat The Jakmania –sebutan suporter Persija– kecewa.

Pasalnya Persija sudah sempat unggul 2-0 di babak pertama. Kedua gol Macan Kemayoran itu diciptakan oleh Gustavo Almeida (33’) dan Firza Andika (39’).

Akan tetapi, malapetaka tercipta di babak kedua. Bermaksud mempertahankan keunggulan, Persija justru dibuat tak berdaya di babak kedua.

Persib sukses mencetak dua gol balasan via Nick Kuipers (52’) dan David da Silva (70’). Skor 2-2 itu pun menjadi hasil akhir dari derby panas di Liga Indonesia tersebut.

Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Karena kekalahan itu Persija tertahan di posisi keempat pada klasemen sementara Liga 1 2024-2025. Padahal jika saja menang, tim asuhan Carlos Pena itu bisa naik ke posisi kedua dan mendekati Persib yang berada di peringkat pertama.

Persija tepatnya tertahan di posisi keempat dengan 40 poin. Sedangkan Persib meski gagal menang, masih nyaman di puncak klasemen Liga 1.

 

