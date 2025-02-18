Tersingkir Dini di Piala Asia U-20 2025, Pengamat: Timnas Indonesia U-20 di Bawah Ekspektasi

JAKARTA – Pengamat sepakbola, Mohamad Kusnaeni, menilai performa Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025 di bawah ekspektasi. Apalagi, mereka sudah tersingkir dari ajang itu.

Indonesia U-20 menelan kekalahan 1-3 dari Timnas Uzbekistan U-20 di matchday kedua Grup C pada Minggu 16 Februari. Kekalahan ini sekaligus membuat Garuda Nusantara angkat koper dari Piala Asia U-20 serta mengubur mimpi ke Piala Dunia U-20 2025.

Pasalnya, Timnas Indonesia U-20 sudah dipastikan tidak akan lolos ke fase gugur setelah menelan kekalahan dua kali. Selain dari Uzbekistan U-20, tim arahan Indra Sjafri itu juga kalah dari Timnas Iran u-20 di matchday pertama Grup C.

1. Kecewa

Jens Raven mencetak gol di laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20

Kusnaeni cukup kecewa dengan hasil minor tersebut. Padahal, Timnas Indonesia U-20 telah menjalani persiapan yang matang mulai dari pemusatan latihan (TC) di Eropa, hingga menjalani uji coba internasional.

“Kegagalan Timnas U20 di Piala Asia memang mengecewakan. Sebab tim ini dipersiapkan sangat baik dengan sejumlah TC dan uji coba berkualitas,” kata Kusnaeni kepada Okezone, Selasa (18/2/2025).

2. Di Bawah Ekspektasi

Tapi sayangnya, performa Timnas Indonesia U-20 masih jauh di bawah ekspektasi. Bahkan, Kusnaeni mengungkapkan Dony Tri Pamungkas dan kolega gagal menampilkan performa terbaiknya di dua laga yang telah dimainkan.