Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tersingkir Dini di Piala Asia U-20 2025, Pengamat: Timnas Indonesia U-20 di Bawah Ekspektasi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |08:42 WIB
Tersingkir Dini di Piala Asia U-20 2025, Pengamat: Timnas Indonesia U-20 di Bawah Ekspektasi
Timnas Indonesia U-20 dinilai pengamat tampil di bawah ekspektasi (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pengamat sepakbola, Mohamad Kusnaeni, menilai performa Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025 di bawah ekspektasi. Apalagi, mereka sudah tersingkir dari ajang itu.

Indonesia U-20 menelan kekalahan 1-3 dari Timnas Uzbekistan U-20 di matchday kedua Grup C pada Minggu 16 Februari. Kekalahan ini sekaligus membuat Garuda Nusantara angkat koper dari Piala Asia U-20 serta mengubur mimpi ke Piala Dunia U-20 2025.

Pasalnya, Timnas Indonesia U-20 sudah dipastikan tidak akan lolos ke fase gugur setelah menelan kekalahan dua kali. Selain dari Uzbekistan U-20, tim arahan Indra Sjafri itu juga kalah dari Timnas Iran u-20 di matchday pertama Grup C.

1. Kecewa

Jens Raven mencetak gol di laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20
Jens Raven mencetak gol di laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20

Kusnaeni cukup kecewa dengan hasil minor tersebut. Padahal, Timnas Indonesia U-20 telah menjalani persiapan yang matang mulai dari pemusatan latihan (TC) di Eropa, hingga menjalani uji coba internasional.

“Kegagalan Timnas U20 di Piala Asia memang mengecewakan. Sebab tim ini dipersiapkan sangat baik dengan sejumlah TC dan uji coba berkualitas,” kata Kusnaeni kepada Okezone, Selasa (18/2/2025).

2. Di Bawah Ekspektasi

Tapi sayangnya, performa Timnas Indonesia U-20 masih jauh di bawah ekspektasi. Bahkan, Kusnaeni mengungkapkan Dony Tri Pamungkas dan kolega gagal menampilkan performa terbaiknya di dua laga yang telah dimainkan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118533/timnas_australia_u_20_juara_piala_asia_u_20_2025_usai_mengalahkan_timnas_arab_saudi_u_20_2025_5_4_di_babak_adu_penalti-pmgH_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Young Socceroos Juara via Adu Penalti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118503/timnas_australia_u_20_bermain_1_1_dengan_timnas_arab_saudi_u_20_di_babak_pertama-Uelw_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Sengit, Skor 1-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/51/3117727/timnas_australia_u_20-8qRi_large.jpg
Jadwal Final Piala Asia U-20 2025: Timnas Australia U-20 vs Arab Saudi U-20!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/51/3117606/timnas_australia_u_20-uvD5_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Jepang U-20 di Semifinal Piala Asia U-20 2025: Menang 2-0, Socceroos Tantang Arab Saudi di Final!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/23/11/1647357/sukses-bergulir-di-10-kota-milklife-soccer-challenge-seri-2-dan-allstars-siap-dihelat-ovh.jpg
Sukses Bergulir di 10 Kota, MilkLife Soccer Challenge Seri 2 dan All-Stars Siap Dihelat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/24/burngreave_united_juara_hamsa_lestaluhu_pemain_te.jpg
Burngreave United Juara, Hamsa Lestaluhu Pemain Terbaik Asian Champions League 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement