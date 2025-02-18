Timnas Indonesia U-20 Menang 1-0 atas Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025?

TIMNAS Indonesia U-20 menang 1-0 atas Timnas Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025? Seusai jadwal, Timnas Indonesia U-20 akan menantang Yaman U-20 di matchday pamungkas Grup C Piala Asia U-20 2025 yang dilangsungkan di Shenzhen, China, pada Rabu 19 Februari 2025 pukul 18.30 WIB.

1. Timnas Indonesia U-20 Wajib Menang atas Timnas Yaman U-20

Kemenangan atas Yaman U-20 wajib disabet Timnas Indonesia U-20, sekalipun sudah dipastikan gagal lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025. Kemenangan wajib disabet karena gengsi negara dipertaruhkan di sini.

Selain itu, kemenangan juga berpotensi mengantarkan Timnas Indonesia U-20 masuk 10 besar tim terbaik di Piala Asia U-20 2025. Sesuai regulasi, 10 besar tim terbaik di Piala Asia U-20 2025 berhak masuk pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.

Sebanyak 10 tim terbaik ini diambil berdasarkan delapan tim yang lolos perempatfinal, serta dua tim peringkat tiga di fase grup dengan perolehan angka tertinggi. Jika dibandingkan peringkat tiga di grup lain, Timnas Indonesia U-20 kini menempati posisi juru kunci.

Di klasemen peringkat tiga, posisi teratas ditempati Yordania U-20 (Grup B) dengan tiga poin dan selisih gol 0. Kemudian disusul Suriah U-20 (Grup D) yang mengemas satu angka dan selisih gol -1.

Lanjut di posisi tiga ada Qatar U-20 (Grup A) yang belum mendulang poin dengan selisih gol -3. Terakhir Timnas Indonesia U-20 (Grup C) yang belum mengemas angka dengan selisih gol -5.

Karena itu, Timnas Indonesia U-20 mesti menang telak atas Yaman U-20, sambil berharap tim-tim di atas mendapatkan hasil negatif di laga terakhir fase grup. Namun, jika pun gagal menang telak atas Yaman U-20, kemenangan tipis juga sudah cukup bagi Timnas Indonesia U-20 demi menjaga gengsi negara.