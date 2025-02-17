3 Pemain Timnas Indonesia U-20 yang Tampil Jelek Lawan Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025, Nomor 1 Bek Andalan!

3 pemain Timnas Indonesia U-20 yang tampil jelek lawan Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 akan diulas Okezone. Salah satunya ada bek andalan Indra Sjafri.

Ya, pil pahit kembali didapat Timnas Indonesia U-20 di matchday kedua Grup C Piala Asia U-20 2025. Melawan Uzbekistan U-20 di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, China, pada Minggu 16 Februari 2025 malam WIB, Jens Raven cs kalah 1-3.

Hasil ini membuat Timnas Indonesia U-20 dipastikan gagal ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025. Penampilan sejumlah pemain pun jadi sorotan saat melawan Uzbekistan U-20 karena dinilai bermain buruk. Siapa saja mereka?

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia U-20 yang tampil jelek lawan Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025:

3. Ikram Al Giffari

Salah satu pemain Timnas Indonesia U-20 yang tampil jelek lawan Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 adalah Ikram Al Giffari. Sang kiper kembali gagal menjaga gawangnya dengan maksimal agar tak kebobolan.

Uzbekistan U-20 memang intens tebar serangan ke gawang Timnas Indonesia U-20. Ikram Al Giffari pun sejatinya bisa melakukan sejumlah penyelamatan, tetapi tidak dengan 3 ancaman pemain lawan yang akhirnya berbuah gol.

Tiga gol Uzbekistan U-20 sendiri dicetak oleh Mukhammadali Urinboev (21’), Abdugofur Khaydarov (47’), dan Saidumarkhon Saidnurullaev (63’).