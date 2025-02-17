Hasil Timnas Thailand U-20 vs Korea Selatan U-20 di Piala Asia U-20 2025: Menang 4-1, Taeguk Warriors Tembus Perempatfinal!

HASIL Timnas Thailand U-20 vs Korea Selatan U-20 di Piala Asia U-20 2025 akan diulas Okezone. Skuad muda Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan U-20- sukses meraih kemenangan dengan skor 4-1.

Laga Timnas Thailand U-20 vs Korea Selatan U-20 dalam matchday kedua Grup D ini berlangsung di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Pitch 1, Shenzhen, China, Senin (17/2/2025) sore WIB. Kemenangan atas Thailand I-20 Korea Selatan U-20 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025. Saat ini mereka menjadi pemimpin Grup D dengan enam poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Thailand U-20 dan Timnas Korea Selatan U-20 menampilkan intensitas tinggin sejak awal laga. Hal itu menbuat laga berjalan ketat karena saling berusaha memberikan tekanan agar dapat mencetal gol cepat.

Timnas Thailand U-20 berhasil unggul lebih dahulu atas tim lawan. Kepastian itu setelah Yatsakorn Burapha mampu memanfaatkan umpan Phongsakon Sangkasopha untuk menjadi gol pada menit ke-25.

Timnas Korea Selatan U-20 tidak tinggal diam begitu saja. Pasalnya, mereka mampu menyamakan kedudukan lewat gol Do-Young Yun pada menit ke-32.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Sementara waktu, Timnas Thailand U-20 dan Timnas Korea Selatan masih imbang 1-1.