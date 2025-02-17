Live Malam Hari di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025: Laga Penting?

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 di matchday ketiga Grup C Piala Asia U-20 2025 akan diulas Okezone. Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- akan menantang Timnas Yaman U-20 di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, China pada Rabu 19 Februari 2025 pukul 18.30 WIB.

Laga ini memang sudah tidak menentukan kelolosan Timnas Indonesia U-20 ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025. Skuad asuhan Indra Sjafri sudah dipastikan tersingkir dari Piala Asia U-20 2025 karena kalah di dua laga awal Grup C tumbang 0-3 dari Iran U-20 serta kalah 1-3 dari Uzbekistan U-20.

1. Timnas Indonesia U-20 Wajib Menang atas Timnas Yaman U-20

Meski begitu, Timnas Indonesia U-20 pantang tampil lemas saat menghadapi Timnas Yaman U-20. Sebab, gengsi negara dipertaruhkan dalam laga ini.

Kemenangan wajib dicetak Timnas Indonesia U-20 demi finis di posisi tiga besar Grup C. Satu lagi, finis di posisi tiga juga membuka peluang skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- finis di posisi 10 besar klasemen akhir Piala Asia U-20 2025 yang menggaransi duduk di pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Sebanyak 10 besar tim ini diambil dari delapan tim yang lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025, serta dua tim lainnya berdasarkan perolehan angka tertinggi di antara tim-tim yang menempati posisi tiga klasemen akhir fase grup. Saat ini, Timnas Indonesia U-20 yang menempati posisi tiga Grup C belum mengoleksi angka dengan selisih gol -5.

Sementara itu, tim peringkat tiga di Grup A adalah Timnas Qatar U-20 dengan nol poin dan selisih gol -3. Lanjut di posisi tiga Grup D ada Suriah U-20 yang mengemas satu angka dan selisih gol -1.

Melihat kondisi di atas, peluang Timnas Indonesia U-20 masuk 10 besar tim terbaik di Piala Asia U-20 2025 masih terbuka. Caranya jelas dengan menang telak atas Yaman U-20, sambil berharap tim-tim yang kini menempati posisi tiga mendapatkan hasil negatif di matchday pamungkas.