HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Alasan Indra Sjafri Layak Dipecat Usai Timnas Indonesia U-20 Gagal di Piala Asia U-20 2025, Nomor 1 Paling Krusial

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |14:01 WIB
5 Alasan Indra Sjafri Layak Dipecat Usai Timnas Indonesia U-20 Gagal di Piala Asia U-20 2025, Nomor 1 Paling Krusial
Indra Sjafri dinilai layak dipecat dari jabatan pelatih Timnas Indonesia U-20 usai gagal di Piala Asia U-20 2025. (Foto: PSSI)
SEBANYAK 5 alasan Indra Sjafri layak dipecat usai Timnas Indonesia U-20 gagal di Piala Asia U-20 2025 akan diulas Okezone. Indra Sjafri yang memiliki kontrak hingga 2027, gagal total bersama Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025.

Timnas Indonesia U-20 dinyatakan gagal lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025 setelah kalah di dua laga awal (Iran U-20 dan Uzbekistan U-20). Alhasil, laga melawan Yaman U-20 di matchday pamungkas Grup C Piala Asia U-20 2025 sudah tak menentukan jalan Timnas Indonesia U-20 lagi di ajang dua tahunan ini.

Berikut 5 alasan Indra Sjafri layak dipecat usai Timnas Indonesia U-20 gagal di Piala Asia U-20 2025:

5. Gagal Capai Target di Piala Asia U-20 2025

Jens Raven mencetak gol di laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20

Ditargetkan PSSI meloloskan Timnas Indonesia U-20 ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025 sekaligus mengintip peluang ke Piala Dunia U-20 2025, Indra Sjafri gagal mencapainya. Ironisnya, Timnas Indonesia U-20 dipastikan gagal lolos perempatfinal setelah baru melakoni dua pertandingan.

Setelah tumbang 0-3 dari Iran U-20, Timnas Indonesia U-20 dibungkam Timnas Uzbekistan U-20 dengan skor 1-3. Alhasil, mimpi pencinta sepakbola Tanah Air melihat Timnas Indonesia U-20 ambil bagian di Piala Dunia U-20 2025 hancur berantakan.

4. Punya Skuad Mumpuni

Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Ketimbang skuad Shin Tae-yong di Piala Asia U-20 2023, komposisi pemain Timnas Indonesia U-20 saat ini jauh lebih mewah. Mayoritas dari pemain Timnas Indonesia U-20 saat ini berstatus pemain andalan di klub masing-masing (Liga 1 2024-2025).

Bahkan ada tiga pemain abroad yang bisa dijadikan pembeda, yakni Welber Jardim, Marselinus Ama Ola dan Jens Raven. Sementara untuk skuad Timnas Indonesia U-20 edisi Piala Asia U-20 2023, mayoritas dari mereka merupakan pemain pelapis di klub masing-masing. Namun, hasilnya mereka sanggup menang 1-0 atas Suriah U-20 dan menahan juara di edisi tersebut, Uzbekistan U-20, dengan skor 0-0.

 

