Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025, Live di RCTI dan GTV!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025 dapat Anda ketahui di artikeli ini. Laga terakhir Garuda Nusantara di Grup C tersebut akan dimainkan di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, China pada Rabu 19 Februari 2025 dan dapat disaksikan di RCTI dan GTV.

Perlu diketahui, apapun hasil laga melawan Yaman U-20 takkan berarti untuk Timnas Indonesia U-20. Pasalnya tim asuhan Indra Sjafri itu sudah dipastikan gugur dari fase grup Piala Asia U-20 2025.

1. Gugur dari Piala Asia U-20 2025

Sebagai informasi, Timnas Indonesia U-20 baru saja kalah 1-3 dari Uzbekistan U-20 pada Minggu 16 Februari 2025. Kekalahan itulah yang membuat Garuda Nusantara dipastikan tersingkir.

Sebab dari dua laga yang sudah dimainkan di Grup C, Timnas Indonesia U-20 selalu kalah. Sebelum tumbang 1-3 dari Uzbekistan U-20, Timnas Indonesia U-20 sudah lebih dulu kalah 0-3 dari Iran U-20.

Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Meski sudah gugur, Timnas Indonesia U-20 masih menyisakan satu laga lagi di Grup C, yakni melawan Yaman. Yaman U-20 pun senasib dengan Timnas Indonesia U-20, kalah saat melawan Uzbekistan dan Iran dan sudah dinyatakan gugur.

Jadi, pertarungan nanti akan menjadi pertandingan perebutan posisi ketiga. Tentu Timnas Indonesia U-20 akan mengincar kemenangan agar tidak menjadi juru kunci Grup C.

2. Belum Menyerah

Seperti yang dikatakan di atas, Timnas Indonesia U-20 dipastikan belum menyerah merebut kemenangan pertama di Piala Asia U-20 2025. Setidaknya, Indra Sjafri ingin anak buahnya pulang ke Tanah Air dengan kepala menatap ke depan, tidak terus menunduk ke bawah andai kalah di laga terakhir tersebut.