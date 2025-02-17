Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Eks Penerjemah Shin Tae-yong Buka Suara soal Kegagalan Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |10:22 WIB
Eks Penerjemah Shin Tae-yong Buka Suara soal Kegagalan Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025
Timnas Indonesia U-20 gagal lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025. (Foto: AFC)
A
A
A

EKS penerjemah Shin Tae-yong, Jeong Seok-seo, buka suara soal kegagalan Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025. Jeje -sapaan akrab Jeong Seok-seo- mengatakan sesuatu yang sulit saat tampil di ajang sebesar Piala Asia.

“Panggung Piala Asia itu sangat besar dan sulit. Beda dengan apa yang kita tonton via televisi. Saya tadi nonton full vs Uzbekistan dan semangat dari pemain Indonesia luar biasa sampai selesai pertandingan. Semangat terus para pemain dan coach Indra.,” kata Jeje, Okezone mengutip dari stories Instagram-nya, @jeongseokseo.

Jeje memberi semangat kepada Timnas Indonesia U-20 yang gagal total di Piala Asia U-20 2025. (Foto: Instagram/@jeongseokseo)
Jeje memberi semangat kepada Timnas Indonesia U-20 yang gagal total di Piala Asia U-20 2025. (Foto: Instagram/@jeongseokseo)

1. Jeje Pernah Temani Shin Tae-yong Tampil di 2 Piala Asia

Saat bertugas sebagai penerjemah Shin Tae-yong, Jeje pernah dua kali menemani STY di dua Piala Asia, tepatnya Piala Asia U-20 2023 dan Piala Asia 2023 (senior). Di Piala Asia U-20 2023, jalan Timnas Indonesia U-20 rontok di fase grup.

Meski terhenti di fase grup, Timnas Indonesia U-20 tampil militan. Setelah kalah 0-2 dari Irak di laga pertama, skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- menang 1-0 atas Suriah U-20 dan bermain 0-0 dengan Uzbekistan U-20.

Di klasemen akhir Grup A Piala Asia U-20 2023, Timnas Indonesai U-20 duduk di posisi tiga dengan empat angka. Timnas Indonesia U-20 hanya kalah selisih gol dari Irak U-20 di tempat kedua, atau batas akhir tim yang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2023.

Sementara di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia lolos ke 16 besar setelah finis di posisi tiga terbaik. Saat itu, Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Irak, menang 1-0 atas Vietnam dan tumbang 1-3 dari Jepang. Di 16 besar, Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Australia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/51/3185309//timnas_indonesia_u_22-aCyc_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Myanmar U-22 di SEA Games 2025, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/51/3185298//timur_kapadze-mGSW_large.jpg
Media Uzbekistan Bikin Heboh Sebut Timur Kapadze Hampir Pasti Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185218//timans_indonesia_u_22-kJ3R_large.jpg
Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Myanmar U-22 di SEA Games 2025 di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185213//timur_kapadze-H46i_large.jpg
Masuk Bursa Calon Pelatih Timnas Indonesia, Timur Kapadze Ungkap Filosofi Taktiknya
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/22/11/1647123/jadwal-dan-cara-nonton-matchday-11-bundesliga-di-vision-free-coba-gratis-1-bulan-jrl.webp
Jadwal dan Cara Nonton Matchday 11 Bundesliga di VISION+, Free Coba GRATIS 1 Bulan!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/23/teddy_tjahjono.jpg
Ledakan Peserta! MLSC Jakarta 2025/2026 Catat Partisipasi Tertinggi Sepanjang Sejarah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement