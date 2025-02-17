Eks Penerjemah Shin Tae-yong Buka Suara soal Kegagalan Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025

EKS penerjemah Shin Tae-yong, Jeong Seok-seo, buka suara soal kegagalan Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025. Jeje -sapaan akrab Jeong Seok-seo- mengatakan sesuatu yang sulit saat tampil di ajang sebesar Piala Asia.

“Panggung Piala Asia itu sangat besar dan sulit. Beda dengan apa yang kita tonton via televisi. Saya tadi nonton full vs Uzbekistan dan semangat dari pemain Indonesia luar biasa sampai selesai pertandingan. Semangat terus para pemain dan coach Indra.,” kata Jeje, Okezone mengutip dari stories Instagram-nya, @jeongseokseo.

Jeje memberi semangat kepada Timnas Indonesia U-20 yang gagal total di Piala Asia U-20 2025. (Foto: Instagram/@jeongseokseo)

1. Jeje Pernah Temani Shin Tae-yong Tampil di 2 Piala Asia

Saat bertugas sebagai penerjemah Shin Tae-yong, Jeje pernah dua kali menemani STY di dua Piala Asia, tepatnya Piala Asia U-20 2023 dan Piala Asia 2023 (senior). Di Piala Asia U-20 2023, jalan Timnas Indonesia U-20 rontok di fase grup.

Meski terhenti di fase grup, Timnas Indonesia U-20 tampil militan. Setelah kalah 0-2 dari Irak di laga pertama, skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- menang 1-0 atas Suriah U-20 dan bermain 0-0 dengan Uzbekistan U-20.

Di klasemen akhir Grup A Piala Asia U-20 2023, Timnas Indonesai U-20 duduk di posisi tiga dengan empat angka. Timnas Indonesia U-20 hanya kalah selisih gol dari Irak U-20 di tempat kedua, atau batas akhir tim yang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2023.

Sementara di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia lolos ke 16 besar setelah finis di posisi tiga terbaik. Saat itu, Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Irak, menang 1-0 atas Vietnam dan tumbang 1-3 dari Jepang. Di 16 besar, Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Australia.