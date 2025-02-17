Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Thailand U-20 vs Korea Selatan U-20 di Piala Asia U-20 2025: Sama Kuat, Skor 1-1!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |17:13 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Thailand U-20 vs Korea Selatan U-20 di Piala Asia U-20 2025: Sama Kuat, Skor 1-1!
Timnas Thailand U-20 vs Timnas Korea Selatan U-20 kala berlaga. (Foto: Instagram/@thekfa)
HASIL babak pertama Timnas Thailand U-20 vs Korea Selatan U-20 di Piala Asia U-20 2025 sudah diketahui. Laga berjalan sama kuat sehingga skor 1-1 menghiasi papan skor.

Laga Timnas Thailand U-20 vs Korea Selatan U-20 dalam matchday kedua Grup D digelar di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Pitch 1, Shenzhen, China, pada Senin (17/2/2025) sore WIB. Thailand U-20 mampu unggul lebih dahulu lewat gol Yotsakon Burapha (23’). Tetapi kemudian, Korea Selatan U-20 menyamakan kedudukan via aksi Yoon Do-yong (32’).

timnas thailand u-20 vs timnas korea selatan u-20 foto ig @changsuek

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim langsung tancap gas di awal babak pertama. Mereka berusaha mencetak gol cepat demi membuka keunggulan lebih dahulu.

Tetapi, upaya Thailand U-20 yang berjalan manis lebih dahulu. Ialah Yotsakon Burapha yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-23.

Burapha berhasil memanfaatkan dengan baik assist ciamik dari Phongsakorn Sangkasopha. Alhasil, Thailand U-20 unggul 1-0.

Tertinggal, Korea Selatan U-20 berusaha mencetak gol balasan. Usaha mereka pun bisa berbuah manis pada menit ke-32 lewat aksi Yoon Do-yong yang gagal dihalau Anut Samran. Skor berubah imbang 1-1.

Di sisa waktu pertandingan, kedua tim berusaha mencetak gol tambahan. Sayangnya, usaha demi usaha kali ini gagal berbuah manis. Skor 1-1 terjaga hingga akhir babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
