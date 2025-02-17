Live Sore Hari di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI dan GTV.

Laga melawan skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- merupakan pertandingan debut Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Patrick Kluivert pun sudah menyiapkan segala sesuatunya agar Timnas Indonesia mendapatkan hasil maksimal dalam lawatan ke markas Timnas Australia.

1. Patrick Kluivert Pantau Pemain Indonesia

Patrick Kluivert Pantau Laga Dewa United vs Persija Jakarta. (Foto: Media Officer Persija)

Sejak awal Februari 2025, Patrick Kluivert memantau pemain-pemain yang eksis di Liga 1 2024-2025 langsung dari tribun stadion. Sementara asisten Patrick Kluivert yakni Alex Pastoor dan Denny Landzaat tak hanya memantau aksi pemain Liga 1, tapi juga menyaksikan langsung pemain keturunan di luar negeri.

Bicara peringkat FIFA, Timnas Indonesia memang kalah jauh dari Australia, yakni menempati peringkat 130 dunia berbanding 26 milik skuad Socceroos. Namun, jika ukurannya kondisi terkini dan kualitas pemain, Timnas Indonesia tidak kalah dari Australia.

Hal itu bisa dilihat dari klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday keenam, Timnas Indonesia duduk di posisi tiga dengan enam angka, hanya terpaut satu poin dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Materi pemain Timnas Indonesia juga tidak kalah dari Australia. Di skuad Timnas Indonesia saat ini pemain termahalnya adalah Mees Hilgers (9 juta euro).