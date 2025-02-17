Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Pemain Timnas Indonesia yang Berpotensi Absen Lawan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Jay Idzes!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |14:52 WIB
7 Pemain Timnas Indonesia yang Berpotensi Absen Lawan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Jay Idzes!
Jay Idzes terancam absen di laga Timnas Indonesia vs Bahrain. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 7 pemain Timnas Indonesia yang berpotensi absen melawan Bahrain di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di matchday Kedelapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 25 Maret 2025 pukul 20.45 WIB.

Namun, saat menjalani laga sengit itu, Timnas Indonesia terancam tak bisa dibela tujuh pemainnya. Penyebabnya karena tujuh pemain ini sudah menerima satu kartu kuning. Jika kembali terkena kartu kuning saat Timnas Indonesia tandang ke markas Australia pada Kamis 20 Maret 2025, pemain-pemain di bawah ini otomatis absen melawan Bahrain.

Sebab, sesuai regulasi, pemain yang mengoleksi dua kartu kuning mesti menjalani skorsing satu pertandingan. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 7 pemain Timnas Indonesia yang berpotensi absen lawan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia:

7. Muhammad Ferarri

Muhammad Ferarri. AFC

Muhammad Ferarri terkena kartu kuning saat Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di matchday pertama Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Baru bermain beberapa menit, Muhammad Ferarri langsung melanggar salah satu personel Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi.

6. Maarten Paes

Maarten Paes. Isra triansyah/MPI

Seperti Muhammad Ferarri, Maarten Paes juga menerima kartu kuning saat menghadapi Arab Saudi. Namun, beruntung bagi Maarten Paes, dalam lima laga setelahnya kiper FC Dallas ini selalu terhindar dari hukuman kartu.

5. Ivar Jenner

Ivar Jenner (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)

Jika Ivar jenner absen melawan Bahrain, tentunya pukulan telak bagi Timnas Indonesia. Bersama Thom Haye, Ivar Jenner merupakan gelandang andalan skuad Garuda.

4. Nathan Tjoe A-On

Nathan Tjoe A-On mengunjungi panti asuhan

Peran Nathan Tjoe A-On di Timnas Indonesia tak lagi krusial. Hal itu semenjak pelatih Timnas Indonesia sebelum Patrick Kluivert, Shin Tae-yong, rutin menduetkan Ivar jenner sebagai tandem Thom Haye di lini sentral skuad Garuda.

 

