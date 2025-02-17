Kisah Mees Hilgers, Bintang Timnas Indonesia yang Harus Teriak 90 Menit saat FC Twente Lawan Bodo/Glimt di Liga Europa 2024-2025

KISAH Mees Hilgers menarik diulas. Sebab, bintang Timnas Indonesia ini ternyata harus teriak 90 menit saat FC Twente lawan Bodo/Glimt di Liga Europa 2024-2025.

Mees mengatakan harus mengeluarkan semua energinya demi membantu tim. Tetapi, perjuangan kerasnya berbuah manis karena bisa menang.

1. FC Twente vs Bodo/Glimt

FC Twente berhasil menyikat Bodo/Glimt 2-1 di leg pertama play-off 16 besar Liga Eropa 2024-2025. Pertandingan itu berlangsung di De Grolsch Veste, Enschede, Belanda pada Jumat 14 Februari 2025.

Dalam pertandingan itu, Mees Hilgers untuk pertama kalinya ditugaskan sebagai starter sejak Desember 2024. Pemain berusia 23 tahun itu sebelumnya absen cukup lama karena cedera dan hanya diberi kesempatan bermain sebagai pengganti.

Mees pun bermain cukup baik dan tidak tergantikan hingga pertandingan selesai. Pemain Timnas Indonesia itu mengakui mengeluarkan seluruh energinya demi membantu kemenangan The Tukkers -julukan FC Twente.

“Sudah lama sekali saya tidak menggunakannya (energi) sebanyak itu. Hari ini saya banyak bicara, banyak memberi pelatihan. Dan anak-anak itu berteriak sangat keras,” ujar Mees dilansir dari Twente Fans, Senin (17/2/2025).