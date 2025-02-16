Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 Malam Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |17:30 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 Malam Ini
Timnas Indonesia U-20 siap hadapi Piala Asia U-20 2025. (Foto: PSSI)
LINK live streaming pertandingan Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025, yang digelar malam ini, Minggu (16/2/2025) dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan yang dihelat di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, China itu akan menjadi momen yang krusial untuk pasukan Garuda Nusantara.

Pasalnya kemenangan akan membuka kembali asa lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025. Namun, kekalahan justru membuat kans Timnas Indonesia U-20 kemungkinan tidak akan lolos dari fase grup.

1. Lawan Berat

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U-20 tergabung di Grup C Piala Asia U-20 2025. Dalam grup tersebut pasukan Indra Sjafri itu bersaing dengan Iran, Uzbekistan, dan Yaman.

Timnas Indonesia U-20 sudah berjumpa Iran di laga pembuka Grup C. Hasilnya Welber Jardim dan kawan-kawan dihajar 0-3 oleh Iran.

Iran U-20 memang lawan yang kuat. Terbukti TImnas Iran U-20 sejauh ini sudah memiliki empat trofi gelar juara Piala Asia U-20, tepatnya pada edisi (1973, 1974, 1975, 1976).

5 Negara yang Sering Juara Piala Asia U-20
5 Negara yang Sering Juara Piala Asia U-20

Selanjutnya, Timnas Indonesia U-20 kembali bersua tim kuat, yakni Uzbekistan U-20. Lawan Garuda Nusantara kali ini merupakan juara bertahan.

Sebab di edisi Piala Asia U-20 sebelumnya, yakni Piala Asia U-20 2023, Uzbekistan U-20 keluar sebagai jawara. Pada partai final yang berlangsung di Uzbekistan, tim tersebut menang 1-0 atas Irak.

Tentu fakta tersebut membuktika lawan Timnas Indonesia U-20 kali ini sangat berat.

 

