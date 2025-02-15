Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Cosmo JNE Menang Comeback 2-1 atas Sadakata United

JAYAPURA – Cosmo JNE FC Jakarta berhasil menang 2-1 atas Sadakata United dalam lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Pertandingan itu berlangsung di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Sabtu (15/2/2025) siang WIB.

Kedua tim memainkan tempo laga yang sedang pada awal babak pertama. Pasalnya, mereka bermain agresif sambil mengembakan skema bermain satu sama lainnya.

Cosmo JNE FC vs Sadakata United di Pro Futsal League 2024-2025 (Foto: Instagram/@cosmojne)

Sadakata United berhasil unggul lebih dahulu atas tim lawan dalam laga itu. Kepastian itu setelah Dhandi Muhammad mampu mencetak gol pada menit ke-8.

Tertinggal membuat Cosmo JNE bermain lebih ngotot agar segera membalas gol tersebut. Akan tetapi, Sadakata United bermain cukup solid mengawal lini pertahanan.

Gol yang dinantikan Cosmo JNE baru tercipta pada menit ke-19. Gol tersebut dicatatkan oleh Ruan Nakamatsu ke gawang Sadakata United.