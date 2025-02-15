Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Cosmo JNE Menang Comeback 2-1 atas Sadakata United

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |14:47 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Cosmo JNE Menang <i>Comeback</i> 2-1 atas Sadakata United
Cosmo JNE FC vs Sadakata United berakhir 2-1 di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 (Foto: Instagram/@cosmojne)
A
A
A

JAYAPURA – Cosmo JNE FC Jakarta berhasil menang 2-1 atas Sadakata United dalam lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Pertandingan itu berlangsung di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Sabtu (15/2/2025) siang WIB.

Kedua tim memainkan tempo laga yang sedang pada awal babak pertama. Pasalnya, mereka bermain agresif sambil mengembakan skema bermain satu sama lainnya.

Cosmo JNE FC vs Sadakata United di Pro Futsal League 2024-2025 (Foto: Instagram/@cosmojne)
Cosmo JNE FC vs Sadakata United di Pro Futsal League 2024-2025 (Foto: Instagram/@cosmojne)

Sadakata United berhasil unggul lebih dahulu atas tim lawan dalam laga itu. Kepastian itu setelah Dhandi Muhammad mampu mencetak gol pada menit ke-8.

Tertinggal membuat Cosmo JNE bermain lebih ngotot agar segera membalas gol tersebut. Akan tetapi, Sadakata United bermain cukup solid mengawal lini pertahanan.

Gol yang dinantikan Cosmo JNE baru tercipta pada menit ke-19. Gol tersebut dicatatkan oleh Ruan Nakamatsu ke gawang Sadakata United.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159983/ffi_bentuk_operator_liga_profesional_dan_hadirkan_pro_futsal_league_2-Byos_large.jpg
FFI Bentuk Operator Liga Profesional dan Rilis PFL 2 untuk Kembangkan Talenta Futsal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158627/bintang_timur_surabaya_juara_pro_futsal_league_indonesia_2024_2025-vhgf_large.jpeg
Bintang Timur Surabaya Juara Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, Kemenpora RI Siap Gandeng FFI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158579/bintang_timur_surabaya-bFiN_large.jpg
Bintang Timur Surabaya Sabet Gelar Juara 4 Kali Beruntun Pro Futsal League, Kapten Bongkar Kunci Sukses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/51/3158483/bintang_timur_surabaya-m4yY_large.jpg
Hasil Final Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Kalahkan Black Steel, BTS Raih Gelar Keempat Beruntun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/50/1646525/usman-nurmagomedov-vs-alfie-davis-perebutan-gelar-kelas-ringan-pfl-yga.webp
Usman Nurmagomedov vs Alfie Davis: Perebutan Gelar Kelas Ringan PFL
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/09/bek_timnas_indonesia_kevin_diks.jpg
5 Kandidat Siap-Siap! PSSI Pastikan Seleksi Pelatih Timnas Indonesia Lebih Ketat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement