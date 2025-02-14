Jadwal Pertandingan Pekan Ke-6 Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Ada Big Match Cosmo JNE vs Sadakata United, Live MNCTV

TURNAMEN Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 akan memasuki pekan keenam yang berlangsung di Papua pada 15-16 Februari 2025. Banyak laga menarik akan tersaji, termasuk big match antara Cosmo JNE vs Sadakata United yang bisa disaksikan langsung di MNCTV.

Ya, MNCTV menayangkan secara langsung pertandingan big match antara Cosmo JNE Jakarta vs Sadakata United pada Sabtu, 15 Februari 2025, pukul 10.00 WIB digelar di Istora Papua Bangkit, Jayapura. Hasil laga tersebut pun akan berpengaruh terhadap persaingan di papan tas klasemen.

Berbicara soal klasemen Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, Fafage Banua masih memimpin dengan raihan 19 poin. Lalu Fafage diikuti oleh Unggul FC Malang, Bintang Timur Surabaya, Sadakata United, Blacksteel FC Papua, dan Pangsuma FC Pontianak.

Untuk pertandingan lainnya dapat disaksikan Soccer Channel, RCTI+, dan Vision+ menayangkan pertandingan antara Tiga Radja United vs Halus FC Jakarta pada pukul 12.00 WIB, Blacksteel FC Papua vs Fafage Banua pukul 14.00 WIB, Rafhely Futsal vs Kuda Laut Nusantara pukul 16.00 WIB.

Halus FC vs Cosmo JNE. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)

Pada pertandingan hari Minggu, 16 Februari 2025 menayangkan pertandingan antara Sadakata United vs Halus FC Jakarta pada pukul 10.00 WIB, Blacksteel FC Papua vs Tiga Radja United pada pukul 12.00 WIB, Cosmo JNE Jakarta vs Kuda Laut Nusantara pada pukul 14.00 WIB, Rafhely Futsal vs Fafage Banua pada pukul 16.00 WIB.

Saksikan seluruh pertandingan Pro Futsal League 2025 dapat disaksikan di MNCTV, Soccer Channel, RCTI+, dan Vision+.

(Rivan Nasri Rachman)