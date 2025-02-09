Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Bintang Timur Surabaya Dibantai Cosmo JNE 1-4

Bintang Timur Surabaya vs Cosmo JNE FC berakhir 1-4 di Pro Futsal League 2024-2025 (Foto: Instagram/@pfl.indonesia)

MAKASSAR – Bintang Timur Surabaya kalah telak 1-4 dari Cosmo JNE Jakarta pada lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Laga itu dimainkan di GOR Sudiang, Makassar, Minggu (9/2/2025) malam WIB.

Cosmo JNE cukup mendominasi jalannya pertandingan pada menit-menit awal. Alhasil, tim asal Jakarta ini sukses membuka keunggulan atas Bintang Timur Surabaya lewat gol Dewa Rizki.

Bintang Timur Surabaya vs Cosmo JNE (Foto: Instagram/@bintangtimur_surabaya)

Bintang Timur Surabaya terus mencari celah untuk bisa mencetak gol penyama kedudukan. Namun, mereka masih cukup kesulitan menembus pertahanan solid Cosmo JNE.

Kedua tim bermain cukup sengit. Hingga memasuki 10 menit akhir, belum ada tambahan gol yang tercipta meski Bintang Timur Surabaya dan Cosmo JNE terus jual beli serangan.

Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir. Cosmo JNE unggul sementara atas Bintang Timur Surabaya dengan skor 1-0.

Di babak kedua, Bintang Timur Surabaya meninggikan tempo permainannya. Sebab, mereka bertekad untuk membalikan keadaan dari Cosmo JNE.