Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Bintang Timur Surabaya Dibantai Cosmo JNE 1-4

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |21:08 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Bintang Timur Surabaya Dibantai Cosmo JNE 1-4
Bintang Timur Surabaya vs Cosmo JNE FC berakhir 1-4 di Pro Futsal League 2024-2025 (Foto: Instagram/@pfl.indonesia)
A
A
A

MAKASSAR – Bintang Timur Surabaya kalah telak 1-4 dari Cosmo JNE Jakarta pada lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Laga itu dimainkan di GOR Sudiang, Makassar, Minggu (9/2/2025) malam WIB.

Cosmo JNE cukup mendominasi jalannya pertandingan pada menit-menit awal. Alhasil, tim asal Jakarta ini sukses membuka keunggulan atas Bintang Timur Surabaya lewat gol Dewa Rizki.

Bintang Timur Surabaya vs Cosmo JNE (Foto: Instagram/@bintangtimur_surabaya)
Bintang Timur Surabaya vs Cosmo JNE (Foto: Instagram/@bintangtimur_surabaya)

Bintang Timur Surabaya terus mencari celah untuk bisa mencetak gol penyama kedudukan. Namun, mereka masih cukup kesulitan menembus pertahanan solid Cosmo JNE.

Kedua tim bermain cukup sengit. Hingga memasuki 10 menit akhir, belum ada tambahan gol yang tercipta meski Bintang Timur Surabaya dan Cosmo JNE terus jual beli serangan.

Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir. Cosmo JNE unggul sementara atas Bintang Timur Surabaya dengan skor 1-0.

Di babak kedua, Bintang Timur Surabaya meninggikan tempo permainannya. Sebab, mereka bertekad untuk membalikan keadaan dari Cosmo JNE.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159983/ffi_bentuk_operator_liga_profesional_dan_hadirkan_pro_futsal_league_2-Byos_large.jpg
FFI Bentuk Operator Liga Profesional dan Rilis PFL 2 untuk Kembangkan Talenta Futsal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158627/bintang_timur_surabaya_juara_pro_futsal_league_indonesia_2024_2025-vhgf_large.jpeg
Bintang Timur Surabaya Juara Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, Kemenpora RI Siap Gandeng FFI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158579/bintang_timur_surabaya-bFiN_large.jpg
Bintang Timur Surabaya Sabet Gelar Juara 4 Kali Beruntun Pro Futsal League, Kapten Bongkar Kunci Sukses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/51/3158483/bintang_timur_surabaya-m4yY_large.jpg
Hasil Final Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Kalahkan Black Steel, BTS Raih Gelar Keempat Beruntun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/11/1644621/unggul-fc-malang-menang-telak-101-atas-asahan-futsal-klub-di-pekan-keenam-pfl-20252026-qny.webp
Unggul FC Malang Menang Telak 10-1 atas Asahan Futsal Klub di Pekan Keenam PFL 2025/2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri.jpg
Komentar Mengejutkan Indra Sjafri usai Timnas Indonesia U-22 Dibantai Mali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement