HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Menang 10-1, Unggul FC Justru Puji Tiga Radja United

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |19:01 WIB
Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Menang 10-1, Unggul FC Justru Puji Tiga Radja United
Unggul FC Malang menang telak 10-1 atas Tiga Radja United di PFL 2024-2025 (Foto: FFI)
A
A
A

MAKASSAR - Unggul FC Malang pesta gol di lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 dengan kemenangan telak 10-1 atas Tiga Radja United. Pertandingan itu berlangsung di GOR Sudiang, Makassar,, Sulawesi Selatan, Minggu (9/2/2025).

1. Apresiasi

unggul fc foto unggul fc

Pelatih Unggul FC, Joao Nuno Alves De Almeida, menyampaikan apresiasinya kepada Tiga Radja United. Sebab, mereka menampilkan semangat juang yang ditunjukkan sepanjang pertandingan.

"Pertama-tama, saya ingin memberikan apresiasi kepada tim Tiga Radja. Saya tahu situasi mereka tidak mudah, tapi sikap dan usaha mereka, terlepas dari hasilnya, itu yang paling berarti. Mereka selalu berjuang dari detik pertama sampai detik terakhir," ujar Alves, Minggu (9/2/2025).

"Liga ini butuh sikap seperti itu dari semua pemain. Jadi, senang melihat usaha dari seluruh pemain mereka. Terima kasih dan selamat untuk itu," tambah pria asal Portugal itu.

2. Bersyukur

Sementara itu, penjaga gawang Unggul FC, Andri Tenri Juang, mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan ini. Sebab, hasil itu diraih berkat kerja keras.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada staf pelatih, tim, dan semua orang yang sudah bekerja keras. Berkat mereka, kami bisa kembali ke jalur kemenangan. Semoga dengan kemenangan ini, kita bisa fokus lagi untuk menghadapi dua pertandingan terakhir," tutup Andri Tenri.

3. Menggila

Unggul FC Malang vs Rafhely Futsal (Foto: Instagram/@unggulfcmalang)

Pemain baru Unggul FC, Wellington Pereira Rodrigues Adao, menunjukkan kelasnya. Eks pemain Timnas Futsal Brasil ini tampil luar biasa dengan mencetak enam gol dalam pertandingan tersebut.

Tiga Radja United sempat mengejutkan dengan membuka keunggulan lebih dulu. Tim asuhan Joni Asmara mencetak gol cepat melalui Yohanes Babtista di menit pertama.

Namun, keunggulan tersebut hanya bertahan sebentar sebelum Unggul FC mengambil alih kendali permainan. Wellington mencetak gol penyeimbang di menit ke-8, lalu menambah dua gol lagi di menit ke-10 dan 18, membawa timnya unggul 3-1 hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, dominasi Unggul FC semakin terlihat. Wellington melanjutkan performa impresifnya dengan gol tambahan di menit ke-21, sebelum Andres Dwi Persada Putra turut menyumbang gol di menit ke-27.

Wellington belum berhenti. Ia kembali mencetak gol di menit ke-32 dan 34, semakin memperlebar keunggulan. Tiga Radja United terlihat kesulitan mengimbangi tempo permainan cepat yang diterapkan anak-anak asuhan Joao Alves.

Unggul FC terus menekan tanpa memberi ruang bagi Tiga Radja. Andres Josue Teran Bastidas menambah gol di menit ke-35, disusul Muhammad Rifaldi di menit ke-36. Adam Ahlan menutup pesta gol di menit ke-37, memastikan kemenangan telak 10-1.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
