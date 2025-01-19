Jadwal dan Link Live Streaming Valencia vs Real Sociedad di Liga Spanyol 2024-2025

JADWAL dan link live streaming Valencia vs Real Sociedad di Liga Spanyol 2024-2025 akan diulas Okezone. Laga seru itu akan digelar di Stadion Mestalla pada Senin 20 Januari 2025 pukul 03.00 WIB.

Valencia akan menjamu Real Sociedad dalam duel penuh tensi di La Liga atau Liga Spanyol 2024-2025. Valencia yang ingin bangkit dari krisis akan berjuang maksimal dalam laga krusial di Stadion Mestalla. Nonton di Vision+ dengan klik di sini.

Tekad Valencia Bangkit

Valencia sebagai tim tuan rumah yang kini berada di posisi sulit setelah beberapa hasil buruk di awal musim, klub yang dijuluki Los Che ini akan bermain habis-habisan dan bertekad tampil solid untuk mengamankan 3 poin krusial di kandang sendiri.

Bagi Sociedad, persaingan ini akan menjadi tiket penting untuk tetap berada di papan atas, tak ingin terdampar ke posisi tengah. Sociedad dipastikan akan bermain habis-habisan dan melanjutkan tren positif dalam laga tandangnya.

Jadwal Live Streaming Valencia vs Real Sociedad di Vision+:

Tanggal: Senin, 20 Januari 2025

Kick-off: 03:00 WIB

Venue: Stadion Mestalla, Valencia

Channel: beIN Sports 3 Vision+