5 Pemain Top Bergaji Tinggi di Liga Spanyol Musim 2024-2025, Nomor 1 Terima Rp10,7 Miliar per Pekan!

ADA 5 pemain top bergaji tinggi di Liga Spanyol musim 2024-2025 yang menarik untuk diketahui. Apalagi, kelima pemain bergaji besar itu ternyata berada di tiga klub Raksasa La Liga yang kini bercokol di tiga besar klasemen musim 2024-2025.

Ya, kelima pemain dengan gaji tinggi itu ada yang membela Real Madrid, Barcelona, hingga Atletico Madrid. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Top Bergaji Tinggi di Liga Spanyol Musim 2024-2025:

5. Vinicius Junior (Real Madrid)





Real Madrid berani membayar winger andalannya, Vinicius Junior dengan gaji 400 ribu euro atau sekira Rp6,7 miliar. Uang tersebut diterima Vinicus setiap pekan.

Tentunya gaji sebesar itu sesuai dengan kontribusi yang sudah diberikan pemain asal Brasil itu kepada Madrid. Nilai Vinicius mungkin akan mengalami kenaikan lagi mengingat statusnya yang kini pemain terbaik FIFA 2024.

4. Jan Oblak (Atletico Madrid)





Jan Oblak merupakan kiper andalan Atletico dan kunci utama mengapa tim berjuluk Los Rojiblancos itu dikenal memiliki pertahanan yang amat kuat. Sebagai pemain terpenting di tim asuhan Diego Simeone itu, tak heran Oblak diberikan gaji besar oleh Atletico.

Oblak tepatnya diberikan gaji sebesar Rp6,7 miliar. Jumlah tersebut sama dengan Vinicius dan Jude Bellingham yang merupakan gelandang andalan Real Madrid.