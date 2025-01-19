Klik di Sini! Link Live Streaming Villarreal vs Mallorca di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+

Para pemain Villarreal kala berlaga. (Foto: Villarreal)

LINK live streaming Villarreal vs Mallorca di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+ dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru oitu akan digelar di Estadio de la Ceramica, pada Selasa 21 Januari 2025 pukul 03.00 WIB.

Villarreal akan menjamu Mallorca di Estadio de la Ceramica dalam lanjutan LaLiga atau Liga Spanyol musim 2024-2025. Nonton di channel beIN Sports melalui Vision+ dengan klik di sini.

Menjelang pertandingan ini, Villarreal berada di posisi kelima klasemen Liga Spanyol 2024-2025. Sementara itu, Mallorca menempati posisi keenam.

Kedua tim hanya terpaut satu peringkat, menandakan persaingan ketat di antara mereka. Keduanya sama-sama mengantongi 30 poin.

Berikut Jadwal Villarreal vs Mallorca di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+:

Tanggal: Selasa, 21 Januari 2025