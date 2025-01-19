Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Liga Spanyol 2024-2025 Semalam: Leganes 1-0 Atletico Madrid, Getafe 1-1 Barcelona

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |06:02 WIB
Hasil Liga Spanyol 2024-2025 Semalam: Leganes 1-0 Atletico Madrid, Getafe 1-1 Barcelona
Hasil Liga Spanyol 2024-2025 semalam menampilkan Getafe vs Barcelona 1-1 (Foto: La Liga)
A
A
A

HASIL Liga Spanyol 2024-2025 semalam sudah diketahui. Leganes sukses menaklukkan Atletico Madrid 1-0, sementara Barcelona tertahan 1-1 di kandang Getafe.

Pertandingan Liga Spanyol 2024-2025 dapat disaksikan langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini

Leganes vs Atletico Madrid

Sebanyak lima pertandingan jornada 20 Liga Spanyol 2024-2025 digelar sepanjang Sabtu 18 Januari malam hingga Minggu (19/1/2025) dini hari WIB. Sejumlah hasil mengejutkan pun tercipta.

Di luar dugaan, pemimpin klasemen Atletico Madrid tumbang di kandang Leganes! Gol tunggal Matija Nastasic di menit ke-49 membuat Los Rojiblancos pulang dengan tangan hampa.

Hasil ini tentu disambut baik Real Madrid yang baru akan bermain Minggu (19/1/2025) malam WIB, Sebab, raihan sang tetangga tertahan di angka 44. Mereka hanya berselisih satu poin saja di posisi dua.

Di laga lain, Espanyol menaklukkan Valladolid 2-1. Sementara, Girona tumbang 1-2 dari tamunya Sevilla. Lalu, Real Betis kalah 1-3 dari Deportivo Alaves di Stadion Benito Villamarin.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
